Unión Bahía perdió con Boca, en una noche que ganó el básquetbol de la ciudad

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Unión Bahía perdió esta noche frente a Boca, 67 a 38, en su estreno en la Liga Nacional Femenina, una jornada histórica para el básquetbol de la ciudad.

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En un José Martínez donde increíblemente se vieron obligados a colgar el cartelito "no hay más entradas", el público empezó a conocer de qué se trata la elite y con una primera prueba nada menos que ante, a priori, el mejor equipo -o el de nombres más rutilantes- de la competencia.

La visita sorprendió dejando en el banco en el arranque a Luciana Delabarba, más Julia y Florencia Fernández, lo cual fue una carta de presentación de todo su potencial.

Había clima de fiesta, mucha carga contenida que brotaba en cada situación. Sabían las jugadoras locales que estaban siendo protagonistas de un momento soñado. Y todo eso, sumado a la oposición, fue difícil de afrontar en el inicio.

Después del 5-0 que estampó el xeneize, una reacción local levantó al público y generó que hasta sonaran más fuertes los bombos y redoblantes que acompañaron todo el partido. Fue ahí donde Gabriel Fernández mandó a la cancha a las tres que habían quedado en el banco, registrando con qué se iban a encontrar una vez que ingresaran

Bahía, poco a poco se fue abstrayendo del entorno, dejó de "respetar" tanto a un rival de jerarquía y se plantó mejor defensivamente, inclusive, con una maravillosa tapa de Álves da Florencia, marcando presencia.

Las defensas más firmes de Boca fueron con Álves y Belén Tombesi, obligando a que el resto tomara mayores decisiones, sobre todo, lejos del canasto.

Y como Bahía tuvo un solo tiro por ataque, y pocas veces limpio, el dominio de Boca se fue acrecentando, porque se hizo dueño del espacio en los dos costados, y adelante tuvo claridad para buscar las ventajas.

La primera opción ofensiva de Boca fue jugar de afuera hacia adentro, para sacar ventaja con las internas, aunque también en determinadas situaciones hizo correr el balón por el perímetro, logrando generar espacios y ventajas de 1x1.

El recambio permanente de la visita alargó el plantel y generó un desgaste, inclusive, por momentos poniendo tres grandes, algo poco menos que imposible de nivelar defensivamente para el local.

El oficio de Tombesi y algunas situaciones de 1x1 por parte de Álves resultaron lo más claro de Unión Bahía, que estuvo sumamente limitado por el bajísimo porcentaje de tiros a distancia: 1-26 de tres puntos. A la vez, en diferentes buenas acciones que concretó Bahía pocas veces pudo terminarlas en conversión. Y en eso tuvo que ver la oposición y la carga propia del partido.

Así y todo, Bahía pudo mantenerse en juego y terminó el primer tiempo 36-21 abajo.

Claro que al regreso de vestuarios, un parcial demoledor de Boca (12-0) en 5m30, definitivamente dejó sin ninguna posibilidad al local, que estuvo 5m35 para convertir sus primeros puntos del complemento, curiosamente mediante Tombesi, la misma que abrió el marcador local del partido.

Y poco después, el 22-6 que completó Boca sintetizó,en números, la dieferencia entre un equipo de jerarquía y experiencia contra otro que se encontró con un escenario absolutamente desconocido. Sólo quedaba tiempo para que, algo más liberadas, las locales se quedaran con mejores sensaciones.

El final marcó de qué se trató este primer partido en la ciudad. Primero, con el aplauso generalizado para dos equipos que se brindaron, y más tarde con el plantel de Boca respondiendo a las muchas seguidoras que bajaron al parquet para compartir la victoria y, también, llevarse alguna foto de recuerdo.

Mientras tanto, en el centro de la cancha, muchos abrazos cargados de emoción contenida, con lágrimas que saltaron y la descarga de todo lo que se fue viviendo en la previa una noche inolvidable.

Estas chicas ya tienen mucho para contar, y eso que recién comienza la experiencia de Liga Nacional. Mañana, sin tiempo, será el segundo capítulo, en el Manu Ginóbili. contra Peñarol.