Imágenes imborrables de Unión Bahía-Boca en Villa Mitre, y con el foco en Peñarol, hoy en el Manu Ginóbili

La cancha de Villa Mitre tuvo un marco extraordinario. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Cuando todavía iluminan los flashes de anoche, en lo que significó el debut de Unión Bahía en la Liga Nacional Femenina, más allá de la derrota frente a Boca (67-38) lo que se guardó para siempre fue un inicio inolvidable, con el José Martínez colmado, acompañando en el bautismo de un proyecto diferente para la ciudad.

Y si bien todo lo que sucedió anoche fue movilizante, la función continúa, porque desde las 21, Unión Bahía recibe a Peñarol, rival con el que perdió la última final del Final Four de la Liga Provincial, con ambos ya clasificados a la Liga Nacional.

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El partido -como a partir de ahora serán las localías- va en el Manu Ginóbili de Bahiense del Norte, con arbitraje de Alejandro Vizcaíno y Juan Cruz Schernenco.

Es un partido entre dos que vienen de perder, porque las milrayitas cayeron en el clásico, con Quilmes, 69 a 52.

Y anoche, también por la zona C, paralelamente a lo que sucedía en Bahía, en Neuquén el local Independiente derrotó a Quilmes, 60-59.

Detrás de ese salto inicial entre Isabella Roldán y Candela Gentinetta hubo mucha ansiedad, trabajo e ilusión.

Un equipo conformado por la fusión entre 9 de Julio, que ganó la clasificación en la cancha, y Bahiense del Norte, que viene apostando al crecimiento del femenino.

Esta iniciativa mereció el aplauso, dentro y fuera de la cancha.

Un grupo encolumnado detrás de un cuerpo técnico que se encargó de conformar un equipo.

Y la gente que se ilusionaba con ver de cerca todo esto. Fue tanta que algunos se quedaron con las ganas de ingresar.

Todo era nuevo, inclusive, hasta la única refuerzo, Agostina Leguizamón.

Y la que más miradas se llevó fue Luciana Delabarba, la jugadora más reconocida y que al final le devolvió su cariño a todos los que se acercaron.

También era una oportunodad para medir cómo reaccionarían las más jóvenes, como Isabella Roldán, ante rivales de mucho reccorrido, caso Julia Fernández o la propia Delabarba.

Y en un trámite en el Boca terminó imponiendo su ritmo y jerarquía, durante el segundo cuarto se lesionó un dedo de la mano izquiera Julia Fernández. Aunque volvió. Pareció más grave por sus gestos.

Lo cierto es que se corrió...

...también se luchó...

...y en definitiva, se festejó. Porque así como el público celebró el triple de Ileana Corvalán, también respaldó a un equipo que no se rindió aun siendo ampliamente superado en el complemento, todo lo contrario, dio el máximo hasta el final, sabiendo que esto es recién el principio.

Hay mucho más por delante. A seguir disfrutando...