Campeonato Argentino: Bahía define la fase de grupos en Damas y Caballeros

Los Seleccionados Mayores de la Asociación Bahiense de Hockey cerrarán hoy la fase de grupos del Campeonato Argentino que se desarrolla desde el miércoles y hasta el domingo en Córdoba, bajo la fiscalización de la Confederación Argentina.

En Damas, el combinado de nuestro medio buscará meterse en las semifinales y asegurar la permanencia en la Zona Campeonato, que reúne a los 8 mejores elencos del país.

Mientras que en la rama masculina, Bahía irá en busca de seguir con chances en la Zona Ascenso.

*Mujeres

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Seleccionado femenino se medirá hoy ante Litoral, por la tercera y última fecha de la Zona A.

El partido se jugará desde las 16.50 en la cancha "Soledad García".

Bahía llega a este duelo tercero, tras ganar el debut ante Mar del Plata (por 3 a 1, con goles de Gabriela Ludueña, Agustina Lértora y Lucía Alejo) y caer ayer ante Buenos Aires (por 4 a 0).

Mientras que Litoral es líder invicto y con puntaje ideal, ya que venció a Buenos Aires (por 2 a 1) y también a Mar del Plata (4 a 0).

En idéntico horario, se medirán las marplatenses y las vigentes pentacampeonas de la categoría.

Antes del inicio de la última fecha, las tablas en ambas zonas está de la siguiente manera:

-Zona A: 1°) Litoral, 6 puntos (+5); 2°) Buenos Aires, 3 (+3); 3°) Bahía, 3 (-2) y 4°) Mar del Plata, 0 (-6).

-Zona B: 1°) Córdoba, 6 puntos (+4); 2°) Mendoza, 3 (0); 3°) Salta, 3 (-2) y 4°) San Juan, 0 (-2).

Los dos primeros asegurarán su permanencia en la categoría y jugarán la semifinal por el título.

Mientras que el tercero y el cuarto disputarán la semifinal para asegurar su plaza en la divisional.

*Varones

El Seleccionado Mayor de Caballeros se enfrentará ante Chaco, con el sueño de estar en las semifinales en la Zona Ascenso.

El partido decisivo de la última fecha se jugará desde las 13.30, en la cancha Soledad García.

En mismo horario se medirán Santa Fe y Valle de Chubut.

El combinado de nuestro medio sumó un punto en las dos primeras fechas, producto de la igualdad ante Chubut (0 a 0) y la derrota ante los santafesinos (2 a 1, con gol de Gerónimo Temps).

Su rival, en tanto, está segundo con 3 puntos, tras la victoria ante Chubut.

Así están las tablas antes de la última fecha:

-Zona D: 1°) Santa Fe, 6 puntos (+2); 2°) Chaco, 3 puntos (+1); 3°) Bahía, 1 (-1) y 4°) Valle de Chubut, 1 (-2).

-Zona C: 1°) Entre Ríos, 6 puntos (+6); 2°) Santiago del Estero, 3 (+1); 3°) Neuquén, 1 (-3) y 4°) Centro de la Provincia de Buenos Aires, 1 (-4).

Así las cosas, Bahía cruzará ante los chaqueños en la última fecha, con la chance de ganar y acceder a las semifinales, en caso de que Chubut no gane por mejor diferencia de gol.

Luego, el fin de semana, se jugarán los cruces eliminatorios.

Los primeros de cada grupo asegurarán la permanencia en la categoría y cruzarán en busca de un triunfo que le permita medirse ante los últimos de la Zonas A y B, integradas por los 8 mejores equipos del país.