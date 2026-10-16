Las U17 de Bahía hoy inician el Provincial en Tres Arroyos y mañana esperan potenciarse

En una semana sumamente movida para el básquetbol femenino de la ciudad, con lo que significó anoche el debut de Unión Bahía en la Liga Nacional y su presentación nuevamente esta noche, la selección bahiense U17 femenina debuta con dobles jornada en el Provincial U17 de Tres Arroyos.

Bahía intentará el tricampeonato, tras obtener el disputado en Mar del Plata en 2024 y el último, en nuestra ciudad, en 2025.

El primer partido será a las 12 frente a Necochea y en el segundo turno enfrentará al local, desde las 20, ambos por la zona Sur y en cancha de Argentino Junior.

La competencia comenzó ayer, con victoria de Tres Arroyos frente a Necochea, 74 a 55, por la zona Sur, fecha que tuvo libre el equipo bahiense.

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En tanto, por la zona Norte, Junín derrotó a Chivilcoy, 70 a 53 y tuvo libre La Plata.

Hoy se miden, a las 10, Chivilcoy-La Plata, y desde las 18, La Plata-Junín.

Mañana sábado, a las 10.30 se jugará por el quinto puesto, mientras que, a las 18, se enfrentarán en semifinales 1º Sur-2º Norte, y desde las 20, 1º Norte-2º Sur.

El domingo, a las 10 definirán el tercer puesto y a las 12 irá la final.

Tres se quedan

A raíz de la coincidencia del Provincial con las primeras dos presentaciones de Unión Bahía en la Liga Nacional, el plantel viajó anoche rumbo a Tres Arroyos sin Isabella Roldán, Juana Montivero e Isabel Sorzini, quienes jugarán esta noche contra Peñarol y mañana se sumarán al equipo.

Emiliano Roldán (A), Valentina Luján (PF) y Gustavo Candia (DT).

El plantel

El plantel cuenta con ocho jugadoras de Bahiense, cinco de 9 de Julio, una de L.N. Alem y la restante de Comercial.

Jugadora Equipo

Uma Di Yorio Bahiense del Norte

Clara Pisani Bahiense del Norte

Camila Gherzi Bahiense del Norte

Julia Quinteros Bahiense del Norte

Juana Montivero Bahiense del Norte

Renata Vasconcelo Bahiense del Norte

Isabella Canutti Bahiense del Norte

Camila Zanotto Bahiense del Norte

Isabella Roldan 9 de Julio

Isabella Larrasolo 9 de Julio

Isabel Sorzini 9 de Julio

Catalina Maggi 9 de Julio

Guadalupe Alarcón 9 de Julio

Sofia Schroh L.N. Alem

Mia Kloverdanz Comercial

Entrenador: Gustavo Candia.

Asistente: Emiliano Roldán.

Preparadora física: Valentina Luján.

Delegada: Paula Barbieri.