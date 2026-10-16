Las U17 de Bahía hoy inician el Provincial en Tres Arroyos y mañana esperan potenciarse
Tres jugadoras, de las más determinantes, se quedaron en la ciudad para jugar hoy por Unión Bahía y viajarán mañana.
En una semana sumamente movida para el básquetbol femenino de la ciudad, con lo que significó anoche el debut de Unión Bahía en la Liga Nacional y su presentación nuevamente esta noche, la selección bahiense U17 femenina debuta con dobles jornada en el Provincial U17 de Tres Arroyos.
Bahía intentará el tricampeonato, tras obtener el disputado en Mar del Plata en 2024 y el último, en nuestra ciudad, en 2025.
El primer partido será a las 12 frente a Necochea y en el segundo turno enfrentará al local, desde las 20, ambos por la zona Sur y en cancha de Argentino Junior.
La competencia comenzó ayer, con victoria de Tres Arroyos frente a Necochea, 74 a 55, por la zona Sur, fecha que tuvo libre el equipo bahiense.
En tanto, por la zona Norte, Junín derrotó a Chivilcoy, 70 a 53 y tuvo libre La Plata.
Hoy se miden, a las 10, Chivilcoy-La Plata, y desde las 18, La Plata-Junín.
Mañana sábado, a las 10.30 se jugará por el quinto puesto, mientras que, a las 18, se enfrentarán en semifinales 1º Sur-2º Norte, y desde las 20, 1º Norte-2º Sur.
El domingo, a las 10 definirán el tercer puesto y a las 12 irá la final.
Tres se quedan
A raíz de la coincidencia del Provincial con las primeras dos presentaciones de Unión Bahía en la Liga Nacional, el plantel viajó anoche rumbo a Tres Arroyos sin Isabella Roldán, Juana Montivero e Isabel Sorzini, quienes jugarán esta noche contra Peñarol y mañana se sumarán al equipo.
El plantel
El plantel cuenta con ocho jugadoras de Bahiense, cinco de 9 de Julio, una de L.N. Alem y la restante de Comercial.
Jugadora Equipo
Uma Di Yorio Bahiense del Norte
Clara Pisani Bahiense del Norte
Camila Gherzi Bahiense del Norte
Julia Quinteros Bahiense del Norte
Juana Montivero Bahiense del Norte
Renata Vasconcelo Bahiense del Norte
Isabella Canutti Bahiense del Norte
Camila Zanotto Bahiense del Norte
Isabella Roldan 9 de Julio
Isabella Larrasolo 9 de Julio
Isabel Sorzini 9 de Julio
Catalina Maggi 9 de Julio
Guadalupe Alarcón 9 de Julio
Sofia Schroh L.N. Alem
Mia Kloverdanz Comercial
Entrenador: Gustavo Candia.
Asistente: Emiliano Roldán.
Preparadora física: Valentina Luján.
Delegada: Paula Barbieri.