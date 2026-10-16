Los primeros después de Messi: la Selección Argentina confirmó los amistosos de noviembre

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La Asociación del Fútbol Argentino confirmó hoy dos amistosos de la Selección Argentina de cara a la próxima fecha FIFA, que serán los primeros tras la despedida oficial de Lionel Messi.

El combinado nacional disputará los dos juegos en nuestro país, el primero será en Buenos Aires y el segundo, en Córdoba.

El viernes 13 de noviembre la albiceleste se medirá ante Uruguay.

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Luego, el martes 17, los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentarán ante Costa Rica.