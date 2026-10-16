Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Fútbol.

Los primeros después de Messi: la Selección Argentina confirmó los amistosos de noviembre

Serán el viernes 13 y el martes 17.

Foto: AFA

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó hoy dos amistosos de la Selección Argentina de cara a la próxima fecha FIFA, que serán los primeros tras la despedida oficial de Lionel Messi.

El combinado nacional disputará los dos juegos en nuestro país, el primero será en Buenos Aires y el segundo, en Córdoba.

El viernes 13 de noviembre la albiceleste se medirá ante Uruguay.

Luego, el martes 17, los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentarán ante Costa Rica. 

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE