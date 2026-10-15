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Independiente (N) y River le encontraron el punto flojo a Quilmes en Liga Argentina y Liga Nacional Femenina

El equipo marplatense perdió de local en la LA, 79-78, con dos bahienses, y en la LF, 60-59 en Neuquén. Hubo festejos y lamentos bahienses.

La bahiense Josefina Torruela volvió a festejar. Foto: LN.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Quilmes (Mar del Plata) perdió por un punto, esta misma noche, en las dos categorías que participa a nivel nacional y en las que están involucrados los equipos bahienses: Unión Bahía y Villa Mitre.

Por Liga Nacional Femenina, en la que debutó Unión Bahía con derrota frente a Boca, de local, 67 a 38, el cervecero cayó de visitante, frente a Independiente (Neuquén), por 60 a 59, siendo ambos futuros rivales de equipo bahiense.

En el rojo neuquino, la bahiense Josefina Torruella convirtió 9 puntos (1-5 en triples y 3-6 en dobles), además bajó 5 rebotes, repartió 3 asistencias y recuperó 2 pelotas.

De esta manera, Independiente sumó la segunda victoria (había vencido en el debut a El Biguá), mientras que Quilmes perdió su primer partido, tras superar en el debut a Peñarol, 69 a 52.

Al mismo tiempo, Quilmes hizo su estreno como local en el Nuevo José Martínez, donde perdió frente al flamante ascendido River, por 79 a 78.

En el marplatense jugaron dos bahienses, Federico Elías, que terminó con 4 puntos (0-3 en triples y 2-4 en dobles), más 2 rebotes, en 18m53, y Valentín Duvanced, que sumó 9 puntos (0-3 en t3, 4-6 en t2 y 1-2), más 8 rebotes y 2 asistencias, en 22m38.

Villa Mitre espera

El martes será el debut de Villa Mitre, recibiendo a Pico, en el José Martínez.

Los pampeanos jugará el domingo frente a Deportivo Viedma, en la capital rionegrina.

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