Árbitro confirmado para la revancha entre Vasco da Gama y Boca

La Conmebol dio a conocer a las autoridades que impartirán justicia el próximo martes a las 21.30 en el mítico estadio Maracaná, en la segunda revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro principal del choque entre Vasco da Gama y Boca, con ventaja para el equipo brasileño por 1-0.

Sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno serán sus asistentes, mientras que Yender Herrera será el cuarto.

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Respecto al manejo de la tecnología, Juan Soto será el encargado del VAR y tendrá a su lado a los venezolanos Alberto Ponte y Ángel Arteaga.

El saldo de Boca con Jesús Valenzuela como árbitro principal tiene dos triunfos, dos empates y una derrota. El juez dirigió al Xeneize en el polémico choque en La Bombonera que terminó con empate ante Cruzeiro este mismo año por la Conmebol Libertadores.

Respecto a la vuelta entre Flamengo y Estudiantes, el uruguayo Gustavo Tejera fue designado como árbitro principal.