¡Sueño intacto! Los pibes de Bahía jugarán las semifinales en busca del ascenso a la elite nacional

El Seleccionado Mayor de Caballeros de la Asociación Bahiense de Hockey se clasificó a las semifinales del Campeonato Argentino, Zona Ascenso, que se disputa en Córdoba y fiscaliza la Confederación Argentina.

El combinado de nuestro medio venció a Chaco, por 3 a 1, y se terminó segundo en la Zona D, asegurando así -de mínima- su plaza en la segunda categoría a nivel nacional.

Los goles de Bahía los anotaron Juan Francisco Ordieres (a los 27 minutos), Benjamín Pascual de penal (46 minutos) y Thiago Bonifazi (54 minutos).

Para los chaqueños descontó Alejandro Benítez, a los 55.

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Con este resultado, el equipo dirigido por Jesús Sassi llegó a los 4 puntos, luego de igualar sin goles ante Valle de Chubut y caer ante Santa Fe, ganador del grupo, por 2 a 1.

Mañana, el Naranja jugará ante Entre Ríos, primero de la Zona C, a partir de las 17.

El que avance, disputará un partido más en busca del ascenso a la elite nacional.

*El camino de Bahía

-Fecha 1: Bahía 0-0 Valle de Chubut

-Fecha 2: Bahía 1-2 Santa Fe (Gerónimo Temps).

-Fecha 3: Bahía 3-1 Chaco (Juan Francisco Ordieres, Benjamín Pascual y Thiago Bonifazi).

*El plantel

La delegación de la Asociación Bahiense estará compuesta de la siguiente manera:

-Jugadores: Joaquín Díaz (Puerto Belgrano), Leonardo Casco (El Nacional), Bruno Costa Biondi (El Nacional), Mauro Carrizo (El Nacional), Mauro Ferreyra (El Nacional), Benjamín Pascual (Universitario), Thiago Parella (Puerto Belgrano), Gerónimo Temps (Ciudad de Buenos Aires), Baltazar Agudiak (El Nacional), Hernán Molina (El Nacional), Ezequiel Muñoz (Universitario), Facundo Pirola (Pacífico), Román Weinbender (El Nacional), Gastón Mónaco (El Nacional), Thiago Bonifazi (Universitario), Luciano Donati (El Nacional), Tobías Giménez (Pacífico), Mirko Poklepovich (Universitario) y Juan Francisco Ordieres (Puerto Belgrano).

-Entrenador: Jesús Sassi.

-Asistente: Oscar Ruiz.

-Preparador físico: Félix Zamora.

-Video análisis: Nicolás Lamas.

-Presidente de delegación: Sergio Piñeiro.

-Jefe de equipo: Franco Maqueira.

-Jefa de prensa: Mayra Gómez.