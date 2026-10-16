De la lucha por su vida al podio, Micaela Costas va por un desafío internacional.

Micaela Costas tiene 51 años, vive en Sierra de la Ventana y está a punto de afrontar uno de los desafíos más importantes de su trayectoria deportiva. Del 21 al 25 de este mes participará en el primer Campeonato Panamericano para Deportistas Trasplantados, que se desarrollará en Maldonado, Uruguay, después de una temporada marcada por los buenos resultados y el regreso a las pistas.

Su presente deportivo tiene una historia de perseverancia detrás. En diciembre de 2023 recibió un trasplante de médula ósea, luego de atravesar una enfermedad hematológica que afectaba la producción de los componentes necesarios de la sangre. Su hermano resultó compatible y pudo convertirse en su donante.

Lejos de abandonar el deporte, Costas encontró en el atletismo una motivación para reconstruir progresivamente su rutina y volver a competir.

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"La actividad física, que me acompañó durante gran parte de mi vida, ocupó un lugar central en mi recuperación y en mis proyectos. Soy oriunda de Haedo, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, y empecé a practicar atletismo durante la adolescencia. Estuve federada y representé al Club Atlético Vélez Sarsfield en competencias de pista, disciplina en la que pude construir mi formación deportiva", afirmó la atleta, que pasó por El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 15 a 16 por La Nueva Play.

A los 20 años dejó el atletismo y, más adelante, practicó triatlón. Hace 13 años se instaló en Sierra de la Ventana, donde comenzó a correr por las sierras y los senderos, inicialmente en carreras de trail y distancias moderadas.

El trasplante marcó un antes y un después en su vida. Tras un período de recuperación, entre noviembre y diciembre de 2024 volvió a correr y empezó a entrenar de manera gradual.

En ese proceso se vinculó con otros deportistas trasplantados a través de Adetra, la Asociación de Deportistas Trasplantados de la República Argentina. Allí conoció las competencias y los encuentros organizados para personas trasplantadas, incluido el circuito internacional.

El regreso de Costas a las competencias también estuvo acompañado por el Círculo Bahiense de Atletismo Máster, entidad a la que se incorporó para participar formalmente en torneos federados.

"Con el regreso a las pistas tuve mi primer gran resultado en octubre de 2025, cuando participé en los Juegos Bonaerenses y fui campeona en los 1.200 metros, dentro de la categoría para mayores de 40 años. Esa experiencia renovó mi entusiasmo por el atletismo y me impulsó a retomar las competencias de manera más sistemática. A través de Patricia Nadal, comencé a participar en torneos locales y a vincularme con el circuito máster de Bahía Blanca", contó.

En junio de este año compitió en los Juegos Nacionales y Latinoamericanos para Deportistas Trasplantados, realizados en Reconquista, Santa Fe.

En septiembre participó del 46º Campeonato Nacional Máster de Atletismo de Pista y Campo, disputado en el Parque Olímpico de la Juventud de la Ciudad de Buenos Aires, en la categoría de 50 a 54 años.

La atleta, integrante del grupo Huella Serrana, obtuvo tres terceros puestos: en los 400 metros, con un tiempo de 1 minuto, 18 segundos y 56 centésimas; en los 800 metros, con 2 minutos, 53 segundos y 12 centésimas; y en los 1.500 metros, con 5 minutos, 49 segundos y 50 centésimas.

Su próximo desafío será en Uruguay, pero el camino que la llevó hasta allí ya tiene sus propios logros, ya que pudo demostrar que todavía quedan muchas carreras por delante.

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