Cómo está Dibu Martínez tras el golpe que asustó a todos en Chelsea

Emiliano Martínez alarmó a todo Chelsea y también a la Selección Argentina: se retiró en camilla en la victoria por 2-0 contra el Everton, como visitante por la fecha 7 de la Premier League, tras un durísimo choque de cabezas.

A los 20 minutos del segundo tiempo, el Dibu sufrió un golpazo de cabezas con Jarrad Branthwaite, central de 1,95 metros de los Toffees, y estuvo tendido en el césped durante casi diez minutos hasta que el cuerpo médico pudo retirarlo de la cancha. Rápidamente fue trasladado a un hospital.

Según informó TyCSports.com, el marplatense está consciente en el hospital. Los resultados de la tomografía en la cabeza dieron bien, al igual que los estudios de espalda y cuello. Por otra parte, tiene una lesión ósea en la mandíbula (por la que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente) y por eso permanecerá bajo observación en el nosocomio.

asta el momento, Chelsea no informó ningún parte médico oficial sobre el estado de salud del arquero. "Abandonó el estadio consciente y se encuentra en el hospital sometiéndose a pruebas preventivas", se había limitado a informar Xabi Alonso, entrenador del equipo.

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A su vez, la Selección Argentina seguirá de reojo su evolución: se acerca la próxima fecha FIFA en noviembre. La Albiceleste se medirá con Uruguay el 13 de noviembre (sería en la Bombonera) y con Costa Rica el 17 (en el Mario Alberto Kempes de Córdoba).