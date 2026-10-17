Lo que dejó el duelo de las Leyendas de Boca ante Villa Mitre y el gesto de Abbondanzieri antes de irse

Una hermosa tarde de fútbol se vivió en El Fortín, en el partido exhibición que brindaron Leyendas de Boca ante un combinado Senior de Villa Mitre.

La chance de ver a grandísimos jugadores del Xeneize e históricos del tricolor terminó con un anecdótico triunfo del combinado boquense por 3 a 1.

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Los goles de los visitantes los anotaron Ariel Carreño (a los 9 minutos del primer tiempo), Cristian Erbes (16m. de la primera mitad) y Daniel Tilger (a los 3 minutos del complemento).

Mientras que el tanto de la Villa fue en contra de Rolando Schiavi, tras un rebote entre Mario Estradas y Roberto "Pato" Abbondanzieri.

En definitiva, el buen marco de público que se acercó al estadio tricolor se dio el gusto de disfrutar de cerca de glorias de nuestro fútbol, además de recordar épocas pasadas.

En ese sentido, los jugadores del Xeneize se brindaron de lleno hacia al público, acercándose hacia las tribunas antes y después el encuentro donde recibieron el cariño del público.

También se quedaron un largo rato post partido firmando autógrafos, sacándose fotos y compartiendo un rato con los fanáticos. Ídolos de más de una generación que entendieron a la perfección su rol en esta tarde, en la que muchos disfrutaron en tiempo presente de un pasado que los hizo muy felices.

Con algunos en impecable estado, otros que le costó un poco más, pero todos con destellos de su talento y calidad intactos, las Leyendas de Boca formaron con Roberto Abbondanzieri; Pablo Álvarez, Rolando Schiavi, Aníbal Matellán, Facundo Imboden; Ariel Carreño, José Basualdo, Cristian Erbes, César Lapaglia; Pablo Mouche y Santiago Silva.

Luego, desde el banco el entrenador Enrique Hrabina hizo ingresar a Daniel Tilger, Rogelio Martínez, Juan Enrique Gutiérrez y Luciano Tamargo.

Mientras que Villa Mitre salió a la cancha con Diego Manganaro; Dante Yelpo, Federico Mancinelli, Matías Belleggia, Martín Manganaro; Daniel Arenzo, Jorge Ochoa, Martín Carrillo, Rafael Aragón; Luis "Paco" Sánchez y Juan Manuel "El Cordobés" Fernández.

Además, el cuerpo técnico encabezado por José Alfredo García Sierra, mandó a la cancha a Mariano Neumann, Marcos Urrutia, Gabriel Dauwalder, Hernán Manganaro, Raúl Mazza, Carballeda, Mario Estrada, Fernando Linzuain, Emiliano Morressi, Matías Vázquez y Martín De Poli.

El que no pudo sumar minutos por una lesión en la entrada en calor fue el histórico Pablo Gilardi.

El árbitro del encuentro fue Gonzalo Contreras.

*Reconocimientos

Antes del inicio del juego y luego de las presentaciones de todos los jugadores, Villa Mitre homenajeó a los dos más veteranos del equipo.

Quienes recibieron un especial reconocimiento fueron Dante Yelpo (72 años, jugó en el club del 78 al 89 un total 127 partidos, anotando 5 goles), a quien le dio su placa José Alfredo García Sierra.

Y el otro fue Juan Manuel "El Cordobés" Fernández (71 años y quien estuvo en Villa Mitre en dos períodos:77-80 y 83-87), quien recibió en manos del "Ruso" Schmidt.

*El gesto del "Pato"

Roberto Abbondanzieri, uno de los más buscados por los hinchas, fue el encargado de recibir la Copa "Revancha" Ciudad de Bahía Blanca en manos de Raúl Daniel Schimdt, quien siguió el partido a un costado de la cancha recibiendo el cariño de uno y cada uno de los presentes.

En ese momento, el Pato tomó el micrófono y le habló al público presente.

"Fue un gran gusto venir, la pasamos muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos", abrió el santafesino, excampeón del mundo con Boca y mundialista con la Selección.

"Fue un placer jugar en esta cancha, compartir con excompañeros y los chicos de Villa Mitre. No hay nada más lindo que seguir jugando al fútbol", agregó.

Además, el Pato dejó un gesto antes de soltar el micrófono.

"Queremos dejar esta copa en el Club Villa Mitre, a modo de agradecimiento", remarcó y cedió el trofeo a Mariela Calacho, dirigente de la Villa.

Por otra parte, Abbondanzieri se mantiene invicto en sus visitas a Bahía Blanca, tal como le contó a La Nueva. en la previa del partido.

Previamente, el Pato había venido con Boca para enfrentar a Olimpo en Primera con tres triunfos y una vuelta olímpica: 2-0 en 2002, 2-0 en 2004 y 2-1 en 2005 cuando fue campeón Apertura.