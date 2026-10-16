Abbondanzieri, antes de jugar con las leyendas de Boca en Villa Mitre: "Nunca perdí en Bahía y fui campeón"

Roberto Abbondanzieri no necesita presentación.

Es que por todo lo hecho principalmente en Boca y la Selección Argentina, "El Pato" marcó una época en el fútbol argentino y a toda una generación que creció viendo sus atajadas.

Este emblema del Xeneize será una de las figuras que se medirán mañana ante el Senior de Villa Mitre, en El Fortín.

La exhibición comenzará a las 16 y las entradas pueden adquirirse accediendo a TicketBahia.com.

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"Es una experiencia fantástica, nosotros como exjugadores profesional siempre quiere seguir activo y presente delante de la gente. Uno se da cuenta que hay gente del interior que nunca tuvo la posibilidad de vernos de cerca o estar en una cancha y tienen esta linda posibilidad. Es algo lindo porque es lo nuestro, la posibilidad de poder seguir estando dentro de una cancha. Es un amistoso pero la mentalidad nuestra es de no querer perder, adentro se lleva el competir siempre. Eso es lo malo que nos quedó, yo juego a todo muerte", contó el Pato en el programa que se emite de lunes a viernes -de 15 a 16- por La Nueva Play.

"Yo voy a los eventos a disfrutarlo y devolverle cosas a la gente. No voy a pasarla mal o que no me molesten, voy a pasarla de la mejor manera y quedarme hasta lo último", agregó el oriundo de Bouquet, Santa Fe.

Junto al Pato estarán -entre otros- Rolando Schiavi, Pablo Mouche, José Pepe Basualdo, Aníbal Matellán, el Pichi Erbes, César “Leche” La Paglia, Ariel Carreño y “El Pampa” José María Calvo.

"Aparte nos sirve para juntarnos, fueron muchos años de, por suerte, éxitos en Boca y compartir dos días para nosotros es muy lindo", insistió.

En su paso por el Xeneize cosechó un palmarés excepcional y difícil de igualar, fue 2 veces campeón del mundo (2000 y 2003), ganó 3 Libertadores (2000, 2001 y 2003), 2 Sudamericanas (2004 y 2005) y 6 títulos a nivel local (Apertura 1998, 2000, 2003 y 2005 y Clausura 99 2006).

También fue campeón con Rosario Central (Conmebol 1995) e Inter de Porto Alegre (Copa Libertadores 2010).

"Yo no me preparé nunca para llegar a todo eso, me preparé para jugar al fútbol, era un bandido en los baldíos, en los potreros, pero no me preparé para todo eso. Después no te das ni cuenta donde estás, es una vorágine terrible que tenés que decir presente y va todo muy rápido", reconoció.

Uno de esos títulos, el del Apertura 2005, lo consiguió en nuestra ciudad, más precisamente en cancha de Olimpo el miércoles 14 de diciembre.

El triunfo por 2 a 1 en el Roberto Carminatti le permitió al equipo dirigido por Alfio Basile y que tenía a Rodrigo Palacio como una de sus figuras, dar la vuelta olímpica en nuestra ciudad. Daniel "El Cata" Díaz y Federico Insua (de tiro libre) le dieron la victoria al Xeneize, que había comenzado en desventaja por el tanto de Ismael Blanco.

"Nunca perdí en Bahía y fui campeón; ya los picantée por video. Se van a encontrar con un equipo de Boca muy fuerte y agresivo, pero por las patadas que van a pegar Schiavi y todos esos jaja", avisó el Pato.

"Ir a Olimpo era como ir a sufrir, porque tenías las jugadas permanentemente en las áreas. Cuando jugaba Laspada... se venían los centros... era un sufrimiento. Ese día estuvimos iluminados y pudimos salir campeones ahí, con toda la gente. Fue algo muy lindo, me acuerdo que nos colgamos del alambrado, hicimos cosas hermosas porque todos los campeonatos eran importantes para nosotros y queríamos arrancar al otro año también ganando. Yo no sé si era por los técnicos buenísimos que tuvimos, que teníamos ese hambre siempre y nos acostumbraron de esa manera y por eso nunca nos relajamos durante todos esos años", recordó.

En la Selección, en tanto, Abbondanziere fue dos veces subcampeón de América (Perú 2004 y Venezuela 2007) y disputó el Mundial de Alemania 2006, cuando Argentina quedó eliminado por penales ante el local luego de que él sufriera una lesión que lo obligó a dejar el campo.

"No tenés mas nada después de la Selección Argentina, es llegar a lo máximo. Haber llegado para mí era importante, que me haya tocado jugar dos Copa América y un Mundial ya era muchísimo. Un Mundial que podríamos haber llegado a la final, fueron 4 años hermosos, con un equipazo. No pudimos lograr lo que consiguieron estos chicos, que estamos todos maravillados con ellos", remarcó.

El tiempo pasó y hoy, con 54 años, sigue despuntando el vicio recorriendo el país con excompañeros de Boca.

"Lo físico es lo que más me costó hasta el año pasado, veo el piso muy lejos, me golpeo. Cuando me tiro siento que me desarmo todo, aunque estoy en forma", avisó el Pato.

Lo cierto es que mañana los amantes del fútbol podrán disfrutarlo en Bahía, junto a otras glorias de Boca y figuras de Villa Mitre.

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