Masculino: Bahía no pudo en los shoot out y quedó afuera de la lucha por el ascenso

El Seleccionado Mayor masculino de la Asociación Bahiense de Hockey quedó afuera de la lucha por el ascenso hacia la Zona Campeonato del Argentino que se desarrolla en Córdoba.

El combinado de nuestro medio perdió ante Entre Ríos en el partido que le daba la chance de jugar por el salto de categoría hacia el mejor torneo del país.

El Naranja cayó por shoot out (2 a 1), luego de igualar el juego en un córner corto y ya sin tiempo para más, por 3 a 3.

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Los tantos de Bahía en el tiempo regular los anotaron Gerónimo Temps, Mirko Poklepovich y Luciano Donati.

Mientras que en la definición por penales australianos, volvió a marcar Lucho.

De esta manera, el equipo por Jesús Sassi finalizará mañana su participación ante el perdedor del cruce entre Santa Fe o Santiago del Estero.

*El camino de Bahía

-Fecha 1: Bahía 0-0 Valle de Chubut

-Fecha 2: Bahía 1-2 Santa Fe (Gerónimo Temps).

-Fecha 3: Bahía 3-1 Chaco (Juan Francisco Ordieres, Benjamín Pascual y Thiago Bonifazi).

-Semifinales: Bahía 3 (1)-3 (2) Entre Ríos (Gerónimo Temps, Mirko Poklepovich y Luciano Donati).

*El plantel

La delegación de la Asociación Bahiense estará compuesta de la siguiente manera:

-Jugadores: Joaquín Díaz (Puerto Belgrano), Leonardo Casco (El Nacional), Bruno Costa Biondi (El Nacional), Mauro Carrizo (El Nacional), Mauro Ferreyra (El Nacional), Benjamín Pascual (Universitario), Thiago Parella (Puerto Belgrano), Gerónimo Temps (Ciudad de Buenos Aires), Baltazar Agudiak (El Nacional), Hernán Molina (El Nacional), Ezequiel Muñoz (Universitario), Facundo Pirola (Pacífico), Román Weinbender (El Nacional), Gastón Mónaco (El Nacional), Thiago Bonifazi (Universitario), Luciano Donati (El Nacional), Tobías Giménez (Pacífico), Mirko Poklepovich (Universitario) y Juan Francisco Ordieres (Puerto Belgrano).

-Entrenador: Jesús Sassi.

-Asistente: Oscar Ruiz.

-Preparador físico: Félix Zamora.

-Video análisis: Nicolás Lamas.

-Presidente de delegación: Sergio Piñeiro.

-Jefe de equipo: Franco Maqueira.

-Jefa de prensa: Mayra Gómez.