Bahía clasificó a la final del Provincial U17 Femenino que se disputa en Tres Arroyos

Bahía (1º de la zona Sur) derrotó esta tarde a Chivilcoy (2º de la Norte), 61 a 51, por las semifinales del Provincial U17 Femenino que se disputa en cancha de Argentino Junior de Tres Arroyos.

De esta manera, el seleccionado bahiense disputará la final, mañana domingo a las 12, ante el ganador del partido entre Junín y el local.

Bahía sumó el tercer triunfo consecutivo, tras ganar los dos partidos del viernes, por la fase clasificatoria, primero ante Necochea (52-44) y más tarde frente a Tres Arroyos (56-35).

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En caso de ganar, Bahía conseguirá el tricampeonato, luego de adjudicarse los torneos disputados en Mar del Plata en 2024 y el último, en nuestra ciudad, en 2025.

Hoy, el escaso poder de gol a distancia (4-29 en triples) a Bahía lo condicionó, más allá de ganar la lucha aérea (53-23).

Las incorporaciones de Juana Montivero e Isabella Roldán, quienes se sumaron después de particpar en los dos primeros partidos con Unión Bahía en la Liga Nacional, potenciaron al plantel.

De hecho, la puntaltense Montivero resultó goleadora del partido, con 18 puntos (2-7 en triples, 4-6 en dobles y 4-6 en libres) mientras que Roldán sumó 9 unidades y bajó 5 rebotes.

En tanto, Mía Kloverdanz fue clave con 13 rebotes (8 ofensivos), más 8 puntos y Camila Gherzi también aportó 10 recobres.

Bahía Blanca (61): U. Di Yorio (6), J. Quinteros, J. Montivero (18), R. Vasconcelo (5), M. Kloverdanz (8), fi; I. Larrasolo (6), C. Maggi, S. Schroh (2), I. Roldán (9), C. Gherzi (5), C. Zanotto (2) y G. Alarcón. DT: Gustavo Candia.

Chivilcoy (51):J. Güi, M. Ghio (9), M. Gamboa, O. Pittelli (4), F. S. Legnani (11), fi; C. Mandirola (11), R. Elliff (5), I. Fernández, A. Puntieri (6), M. Citarda (3) y U. Vacas (2). DT: Joaquín Vega.

Cuartos: Bahía, 13-9; 27-21 y 45-36.

Árbitros: Rodrigo García (Tres Arroyos) y Erika Slame (Junín).

Cancha: César “Griyo” Goizueta (Argentino Junior).