“Chirola” Romero limpió a una figura de Racing en la previa al clásico de Avellaneda

Sebastián "Chirola" Romero, director técnico de Racing, decidió no convocar a Matko Miljevic para el clásico de Avellaneda ante Independiente, que tendrá lugar este domingo.

Racing difundió oficialmente la lista de jugadores convocados para el trascendental partido, y el DT interino de la "Academia" decidió dejar de lado al diez del equipo por cuestiones futbolísticas.

Si bien se especuló con su estado físico, Miljevic no padece lesión ni dolencia alguna. De esta manera, el hecho de que no forme parte de la lista de Romero responde a cuestiones tácticas.

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"Chirola" Romero es el técnico interino de Racing tras la renuncia de Juan Pablo Vojvoda. Desde su asunción, el elenco de Avellaneda le ganó 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto y perdió 2 a 0 con Belgrano.

En este tercer partido, tiene una prueba importante ante un Independiente que tampoco levanta cabeza. La "Academia" suma 11 puntos en la Zona B, donde marcha antepenúltimo.

En tanto, el "Rojo" tiene 18 unidades y está séptimo, por ahora en zona de clasificación a los playoffs del campeonato. Sin embargo, no gana desde el 19 de septiembre, cuando venció a Unión en la previa a la fecha FIFA.

Miljevic, en el ojo de la tormenta

En las redes sociales, varios usuarios hinchas de Racing destacaron positivamente la decisión de "Chirola" Romero de no convocar a Matko Miljevic. Esto se dio a raíz de lo que sucedió en la derrota del equipo ante Belgrano.

En el ingreso al campo de juego, Miljevic lo hizo de jogging, en lugar del tradicional short oficial de la "Academia", ya listo para jugar.

El gesto fue tomado como una actitudad displicente por parte del mediocampista, quien luego no tuvo un buen partido al ingresar faltando 20 minutos para el final del encuentro. (NA).