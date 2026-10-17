El bahiense que debutó en la selección de Andorra y otra paliza de los All Blacks

El primera línea Matías Barrera también es jugador de VPC Andorra.

El inicio del Men's Conference, como se denomina al tercer escalón de las competencias de rugby de selecciones europeas, contó hoy con participación bahiense.

En el encuentro que Israel le ganó a Andorra por 33 a 20 participó Matías Barrera, primera línea formado en el club Universitario y quien desde hace cinco años vive en la capital Andorra la Vieja y juega en el club principal de ese principado (VPC).

Este sábado Barrera integró el XV titular de Andorra, formando como pilar izquierdo (Nº3). Tuvo muy buen desempeño en el lanzamiento de la pelota, asumiendo el rol de hooker. Fue reemplazado en el segundo tiempo.

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El partido se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Andorra, donde el árbitro fue el portugués Antonio Melo.

En el otro partido del grupo D que integra Andorra, hubo triunfo de Chipre frente a Gibraltar por 48-17.

La segunda fecha será entre Gibraltar-Chipre, recién el próximo 16 de enero. Después, el 4 de abril, Andorra recibirá a Chipre.

Ganaron los All Blacks

Esta madrugada se jugó el segundo de la serie correspondiente a la Copa Bledisloe.

Nueva Zelanda volvió a tener un partido efectivo ante Australia, al que superó por 43 a 21 en Sidney.

Los locales tuvieron el 51 por ciento de posesión de pelota y también dominaron el territorio con el 55%. Como dato a destacar en los All Blacks, cerraron el partido con 212 tackles contra 161 del local, que además falló 36 tackles. Este último aspecto, clave ya que los de negro llegaron muy cómodos a sus tres/cuatro primeros tries.

Australia comenzó a recortar la diferencia al promediar el segundo tiempo, una vez que Nueva Zelanda había alcanzado una máxima de 43-7 a los 12 minutos del ST.

Los tries del ganador fueron de Josh Moorby (12m y 43m), Beauden Barrett (17m y 41m), Peter Lakai (21m), Rieko Ioane (26m) y Wallace Sititi (32m). Los puntos con el pie fueron de Damian McKenzie (cuatro conversiones).

Los Wallabies llegaron al try vía Jeremy Williams (29m), Tom Wright (54m) y Filipo Daugunu (66m), mientras que las conversiones fueron de Ryan Lonergan (30m y 55m) y Declan Meredith (67m).

Este es el compacto: