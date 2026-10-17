Científicos bautizan como “Salvia Messii” una nueva flor celeste y blanca

La “Salvia Messii”, hallada en la cordillera de los Andes. Foto: NA.

Un equipo internacional de investigadores descubrió una especie vegetal desconocida en la cordillera de Los Andes y la bautizaron como "Salvia Messii" por sus colores celeste y blanco.

El hallazgo se produjo en Perú, y fue validado en la revista especializada "Phytotaxa", donde se analizaron sus características. Luego de eso, se le dio el nombre por el color de sus pétalos.

La "i" doble al final es una denominación en latín, que traducida significa que la flor "le pertenece" a Messi. Los botánicos decidieron combinar el científico con una figura popular y reconocida popularmente como lo es el astro rosarino.

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La "Salvia Messii" es un arbusto robusto que puede medir hasta un metro y medio de altura, y presenta estas particulares flores celestes y blancas.

Pertenece a la familia de las lamiáceas y al género de las salvias, y debido a sus aceites esenciales en sus hojas y tallos, se caracteriza como una planta aromática.

El grupo de expertos pudo determinar también que la planta habita únicamente en un sector específico de matorrales montañosos, a más de 2000 metros de altura sobre el nivel del mar.

Debido a esta última características, la "Salvia Messii" es considerada una especie en peligro de extinción y presenta una alta concentración de flavonoides con efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antisépticos. (NA).