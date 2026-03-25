Bahía entrenó en Monte: movieron el Mayor y el Sub 19 de Damas y el Sub 19 de Caballeros se abre paso

Tres seleccionados de la Asociación Bahiense de Hockey aprovecharon el feriado de ayer para entrenar en la cancha de agua del Complejo Municipal de Monte Hermoso.

Los combinados de la ABH que movieron en el balneario fueron el Mayor y el Sub 19 de Damas y el Sub 19 de Caballeros.

Para las mujeres significó el primer entrenamiento del año, luego de que se postergara el encuentro del domingo 15 de marzo por condiciones climáticas.

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El equipo que conduce Cristian Bossia practicó ante la primera de Atlético Monte Hermoso, ganando el primer partido informal por 5 a 3 y cayendo en el segundo por 2 a 1.

El Naranja movió con 14 jugadores que se desempeñan en el ámbito local, más la capitana Luciana Argüello, jugadora de San Lorenzo de Almagro.

Las elegidas para el proceso, de donde saldrá el equipo para disputar el Mayor de Damas en octubre, son las siguientes:

-Arqueras: Yazmín Pallottini (San Fernando), Agostina Aguzzi (Universitario) y Deflina Pasqualini (El Nacional).

-Defensoras: Bianca Donati (UD Taburiante, España), 2. Morena Guimaráenz (Universitario), Agostina Dottori (Universitario), María Sol Ayala (Atlético Monte Hermoso), Valentina Costa Biondi (San Fernando), Gabriela Ludueña (Lazio, Italia).

-Volantes: Martina Orioli (Universitario), Candela Esandi (San Fernando), María Paz Aispuro (El Nacional), Valentina Kluin (Universitario), Isabella Orioli (Universitario), Ximena Garciandia (Sociedad Sportiva), Julieta Kluin Julieta (Universitario), Bárbara Dichiara (Universitario) y Eugenia Etulain (Argentino).

-Delanteras: Luciana Argüello (San Lorenzo), María Emilia Larsen (Atlético Monte Hermoso), Pilar García Martínez (El Nacional), Martina Moroni (Belgrano Athletic Club), Valentina Guimaráenz (Universitario), Agustina Etulain (Argentino), Maite Guerra (Pacífico) y Lucía Alejo (Atlético Monte Hermoso).

Mientras que el cuerpo técnico lo integran: Cristian Bossia (entrenador), Ricardo Mora (asistente) y Agustín Ferrer (preparador físico).

*Los Sub 19

Ayer también sumaron otro entrenamiento los caballeros del Seleccionado Sub 19, que se preparan para el Campeonato Argentino, lo que marcará un hecho histórico, ya la ABH presentará línea completa en la rama masculina, con seleccionados de Primera, Sub 19, Sub 16 y Sub 14.

En plena preparación, el equipo de varones se midió ante el Seleccionado Sub 19 de Damas, que también se encuentra en la puesta a punto para otra participación a nivel nacional.

Lista de preseleccionados Sub 19:

-Damas: Josefina Carranza, Morena Romero, Bianca Gette, Juana Aviles, Delfina Esandi, Abril Acuña, Josefina Sauer, Morena Cervatto, Olivia Cachiarelli, Tatiana Chávez, Lucia Mussi, Camila Rodríguez, Nahiara Bérgamo, Martina Bellino, Julieta Alende, Morena Andrade, Delfina Montesi, Lola Ramírez, María Apili, Guadalupe Tourn, Lola Segovia, Joaquina Gómez Más, Mía Torres, Bianca Sardi, Manuela Zabala, Joaquina Darowski, Juana Trellini, Delfina Hernández, Emilia Piedrabuena, Valentina Guerra, Uma Melger, Mía Apud, Mora Toledo, Milena Presti, Sofía Presti, Malena Sosa, Florencia Carrascosa y Avril Vázquez. Entrenador: Ricardo Mora.

-Caballeros: Alejo González, Ciro Mombet, Ivo Rodríguez, Martino Ávila, Santiago Álvarez Toledo, Bautista Holman, Simon Sanders, Iñaki Parella, Mauricio Miranda, Simón Duarte, Maikol Benítez, Baltazar Agudiak, Mauro Ferreyra, Joaquín González, Simón Zoilo, Santiago Gallardo y Santino Farruggia Bologh. Entrenador: Mauro Carrizo.