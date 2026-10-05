La ABB relanzó su campaña contra la violencia, con la participación de Pepe Sánchez

“En la cancha y en la tribuna, el respeto es parte del juego”, es el eslogan del spot con el que la Asociación Bahiense de Básquetbol relanzó su campaña contra la violencia, convocando a toda la comunidad a comprometerse con el respeto dentro y fuera de la cancha.

El mismo reunió a representantes de las ligas locales y tuvo a Pepe Sánchez en el cierre.

La iniciativa busca involucrar a toda la comunidad en el cuidado de los clubes como espacios de formación, encuentro y convivencia.

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Con representación de las ligas Oro, Plata y Bronce y de la liga femenina, la propuesta combina la difusión audiovisual con la presencia de banderas en las canchas.

“Nos preocupa mucho la violencia en las canchas. No podemos naturalizar los insultos, las amenazas ni las agresiones como parte de un partido. Queremos que las familias puedan acompañar, que los jugadores puedan competir y que los árbitros puedan realizar su tarea en un ambiente de respeto”, expresó Guillermo Barco, presidente de la ABB.

Barco remarcó que el compromiso institucional va más allá de lo deportivo: “Los clubes hacen un enorme esfuerzo para formar, contener y generar oportunidades. Detrás de cada equipo hay personas que trabajan todos los días para sostener esos espacios. Tenemos que cuidar ese trabajo y entender que ningún resultado justifica una agresión”.

El presidente también hizo hincapié en el ejemplo que reciben las nuevas generaciones: “Los chicos aprenden de lo que ven dentro y fuera de la cancha. Por eso, los adultos tenemos una responsabilidad especial. El respeto debe estar presente cuando ganamos, cuando perdemos y cuando no estamos de acuerdo con una decisión”.

Por su parte, Leonardo Gómez Talamoni, vicepresidente de la ABB, señaló que la campaña necesita un compromiso cotidiano de todos los sectores.

“Cada uno tiene una responsabilidad desde su lugar: dirigentes, entrenadores, jugadores, árbitros y espectadores. Necesitamos que el mensaje se sostenga en las conductas, en cómo nos relacionamos y en cómo reaccionamos durante un partido. También debemos intervenir cuando vemos que una situación empieza a desbordarse”, sostuvo.

Gómez Talamoni destacó que la rivalidad deportiva puede convivir con el respeto: “Alentar con pasión y defender los colores de un club es parte de nuestra identidad. Podemos vivir el básquet con intensidad y, al mismo tiempo, respetar al rival, a los árbitros y a quienes tenemos al lado. Queremos que cada cancha sea un lugar al que las familias tengan ganas de volver”.

El spot reunió a Joaquín Coria, Augusto Lamonega, Delfina Álves da Florencia y Nicolás Sánchez como representantes de las competencias locales, junto a Pepe Sánchez.

La participación conjunta buscó transmitir un compromiso que atraviesa categorías y camisetas, vinculando a quienes protagonizan el básquet cotidiano con uno de los grandes referentes deportivos de la ciudad.

Francisco Mandará, coordinador de Comunicación de la ABB, agradeció a los participantes y destacó el significado de la incorporación de Pepe.

“Que Pepe se haya sumado tiene un valor especial por lo que representa para el básquet bahiense y por su vínculo con distintas generaciones. Es una voz que nuestra comunidad reconoce y escucha. Su participación permite que el mensaje llegue más lejos y refuerza una idea fundamental: cuidar nuestro básquet también es cuidar la manera en que lo vivimos. Agradecemos que haya acompañado esta iniciativa junto a los jugadores y jugadoras de nuestras ligas”, expresó.

Con este relanzamiento, la ABB convoca a los clubes y a quienes forman parte del básquet bahiense a sostener una misma premisa en cada encuentro: en la cancha y en la tribuna, el respeto es parte del juego.