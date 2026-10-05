Cumplió años, no llevó torta y los referentes de Huracán le dieron hasta mañana: “Masas o sandwichitos”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Antes del partido le cantaron el feliz cumpleaños, aunque después, con el 0-0 consumado frente a Villa Mitre y la expulsión de Brian Scalco “el horno no estaba para bollos” y el clima festivo pasó a un segundo plano en el vestuario de Huracán.

Y Francisco Robles, que sopló las 26 velitas aunque muchos de sus compañeros no le creyeron, zafó de llevar torta o sandwichitos, aunque los referentes del plantel ya le avisaron que mañana, cuando vuelvan a los entrenamientos, debe cumplir con la ley tácita de que “el que cumple paga”.

“Algo voy a tener que traer para no aguantarlos toda la semana”, admitió el volante nacido en Córdoba capital y con formación futbolística en el club Barrio Parque, a cuadras de su casa.

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De ahí pasó a las inferiores de Talleres, aunque no alcanzó a debutar en Primera. Bajó tres escalones y en el Federal A defendió los colores de Unión de Sunchales y Sansinena (campeonato 2023, con 31 partidos y 2 goles).

En la 2024-25 disputó 11 encuentros con Racing de Córdoba en la Primera Nacional y el 2026 lo arrancó en Batolomé Mitre de Posadas, un semestre hasta convenir con el “Globito” whitense, donde ya sostuvo 6 partidos en la Liga, 3 de ellos como titular.

“No me arrepiento de la decisión que tomé, de venir a un club con aspiraciones de competir a dos frentes, porque la exigencia es salir campeón en el local y ascender en el Regional. Me encontré con buena gente y un grupo con tremendo sentido de pertenencia. Aprendo y sumo experiencia con los grandes jugadores que hay”, expresó quien ayer se desempeñó como volante de contención en el duelo contra el tricolor.

--La verdad, siempre te vi jugar de enganche o media punta.

--Sí, esos son mis puestos naturales, aunque lo puedo hacer de 5; quizás esté más limitado en cuanto a la marca y la creación, pero no me desagrada cumplir la función de único volante central.

Cultor del perfil bajo, algunos de sus compañeros manifiestan que es un “cordobés fallado” porque no cuenta chistes ni apabulla a todos dando discursos y copando la parada como si lo hace su coterráneo Facundo Reynoso, el otro cordobés de la plantilla pero con más “cara de malo”.

“Soy tímido, callado y muy tranquilo, solo me cargan con el acento y el famoso ´Cu…´ que es marca registrada en Córdoba. No me gusta llamar la atención, prefiero escuchar antes de decir algo contraproducente para que agarren de punto”, soslayó a modo de prevención.

Fran comparte vivienda con Héctor Zabala, Hernán Herrera y Johan Munives.

--Me comentaron que sos experto en cocinar pastas.

--Sí, me sale bien el tuco o la salsa, aunque el que mejor cocina es Héctor, que hace unas pizzas a la piedra que ¡mamita!

Es el menor de tres hermanos, quienes también jugaron al fútbol pero no llegaron a hacerlo a nivel profesional.

--¿Soñás con dar el salto de calidad?

--No tengo techo… (risas).