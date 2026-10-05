Regional Amateur: Huracán tendrá que viajar a San Cayetano

Huracán de Ingeniero White ya conoce el rival para la segunda etapa del Regional Federal Amateur. Será Independiente de San Cayetano.

El Globo jugará su primer partido como visitante y luego cerrará en el Bule.

El elenco que conduce Mauro Brunelli fue primero en el Grupo 3, mientras que su rival terminó segundo en el Grupo 5 detrás de Ministerio de Quequén.

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Además, cruzarán Ferro de General Pico-Atlético Villegas, Quilmes de Mar del Plata-Ministerio y Argentino de 25 de Mayo-Racing de Olavarría.

En la tercera instancia se agregarán All Boys de Trenel, Santa Rita de Piedritas, Deportivo Norte de Mar del Plata y Estudiantes de Olavarría.