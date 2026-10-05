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Fórmula 1.

Curioso momento en Malasia: la falla de software que hizo andar los autos a 30 km/h

Lo que dejó la fecha 16 del Campeonato Mundial.

Todos juntos: así anduvieron de forma momentánea los monoplazas, agrupados en baja velocidad. Foto: captura de pantalla.

Un espectador registró desde las tribunas una de las imágenes más llamativas de la previa del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1: varios monoplazas comenzaron a perder potencia durante el procedimiento anterior a la largada.

La situación afectó a diez autos, que por un error en el software de las unidades de potencia quedaron momentáneamente limitados a velocidades de entre 30 y 35 kilómetros bajo la lluvia, en el trazado de Sepang, Malasia (la carrera mantuvo el nombre de su sede original).

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El inconveniente apareció mientras los pilotos circulaban a baja velocidad y provocó que los autos prácticamente dejaran de responder al acelerador. Se trató de un error confirmado del software de la FIA en el sistema de gestión de energía en condiciones de lluvia.

Ante la repetición de la falla en distintos monoplazas, Dirección de Carrera interrumpió el procedimiento de largada para permitir que se corrigiera el problema mediante un parche de emergencia.

Este fue el momento:

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