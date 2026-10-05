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Fútbol.

Liga de Suárez: Automoto y Unión volvieron a empatar en el clásico: 2 a 2

El azulgrana lo ganaba 2 a 1, pero "Tito" Temps le dio la paridad al Verde en la hora. Racing vapuleó a San Martín 7 a 3 en el derby carhuense.

Fotos: gentileza deportornquist.com.ar

Con un gol agónico, Unión salvó la ropa y le empató a Automoto como visitante 2 a 2, en otra versión del clásico tornquistense en el certamen Clausura de la Liga Regional de Fúbtol de Coronel Suárez.

El azulgrana arrancó perdiendo, pero lo dio vuelta. Sin embargo, sobre la hora, el Verde rescató un empate son sabor a triunfo.

En la jornada de los clásicos, sobresalió el tremendo triunfazo de Racing ante San Martín por 7 a 3 en el derby de Carhué, con 5 goles de Juan Perotti.

También festejaron Club Sarmiento, Deportivo Argentino, Blanco y Negro e Independiente San José.

Resultados

--Racing Club 7 (Juan  Perotti --5--, Brian Benítez y Emilio Romero), San Martín 3 (Leandro Leguizamón, Braian Acosta y Agustín Echaide, de penal).

--Puan F. Club 0, Tiro Federal P 0.

--Club Sarmiento 3 (Maximiliano Graff, Tomás Prost y Bautista Vigouroux), Peñarol (Pigüé) 0.

--San Martín de Santa Trinidad 2 (Martín Sieben y Román Arata, de penal), Leandro N. Alem 2 (Rafael Grondona y Ariel Montero).

--Boca Juniors 1 (Kevin López, de penal), Atlético Huanguelén 2 (Fantino Van der Tuin y Gonzalo Kuhn).

--Deportivo Argentino 3 (Rodrigo Poncela --2-- y Tobías Albornoz), Unión de Pigüé 1 (Esteban Bernardi).

--Automoto 2 (Luciano Harnst --2--), Unión de Tornquist 2 (Tomás Cruz y Augusto Temps).

--Independiente de Rivera 2 (Matías Soria y Marcos Uranga), Deportivo Rivera 2 (Mariano Balda, de penal y Arístides Ferreyra).

--Deportivo Sarmiento 2 (Ramiro Romano --2--), Blanco y Negro 3 (Maximiliano Pecotche --2-- y Juan Alcacer).

--Independiente San José 2 (Cristian Roth), El Progreso 1 (Milton Van der Tuin).

--Empleados de Comercio 2 (Juan Cruz Balvidares y Facundo Gadea), Peñarol de Guaminí 2 (Joaquín Rantucho y Rodrigo De La Canal).

Las tablas

Zona “A”

Equipo

Pts

PJ

G

E

P

Gf

Gc

Racing Club

19

9

6

1

2

29

12

Puan F. Club

19

9

5

4

0

15

5

D. Argentino

16

8

5

1

2

17

9

E. de Comercio

14

8

4

2

2

17

8

Club Sarmiento

14

8

4

2

2

16

10

Independiente (R)

13

8

3

4

1

17

11

Independiente (SJ)

12

8

3

3

2

15

14

Automoto

11

8

3

2

3

13

9

D. Sarmiento

5

9

1

2

6

6

17

Boca Juniors

2

8

0

2

6

7

20

Leandro N. Alem (*)

1

8

0

1

7

7

37

Zona “B”

Equipo

Pts

PJ

G

E

P

Gf

Gc

El Progreso

14

8

4

2

2

10

6

Tiro Federal (P)

14

9

3

5

1

10

5

Peñarol (Guaminí)

13

8

3

4

1

8

6

Peñarol de Pigüé

12

8

3

3

2

12

13

San Martín (C)

12

9

3

3

3

14

19

Deportivo Rivera

11

8

2

5

1

12

9

Blanco y Negro

11

9

2

5

2

11

13

A. Huanguelén

10

8

2

4

2

7

8

Unión (Tornquist)

8

8

1

5

2

14

15

San Martín (ST) (*)

8

8

2

2

4

10

12

Unión Pigüé

2

8

0

2

6

9

18

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