Liga de Villarino: Juventud Unida se quedó con el 1 tras ganar en Luro
Superó a Fortín Club como visitante y se aseguró la ventaja de cara a los playoffs. Se vienen los Play Inn. Juventud Agrario ganó la general y se aseguró una final.
Los elencos de Algarrobo están con la flechita para arriba. Mientras Juventud Unida se quedó con la ventaja deportiva en el certamen Clausura, Juventud Agrario ganó la general y se aseguró una final.
Tras jugarse la 11ª fecha del segundo tramo del final --última de la fase regular-- el elenco del "Pelado" Contreras pisó fuerte en Pedro Luro y venció a Fortín 2 a 0 para cerrar (por diferencia de gol) como el mejor.
En tanto, Agrario terminó arriba de todos en la acumulada y al menos tendrá una final anual en el cierre del año.
Unida, Agraria, Social Ascasubi --ganador del Apertura--, 12 de Octubre y Fortín accedieron directamente a cuartos de final.
En tanto, en los Play Inn, chocarán a partido único Cobolvi-San Adolfo, Caza y Pesca Huracán-Ferroviario y Fútbol y Tenis Club-Barrio Africa. En caso de empate se ejecutarán penales.
Resultados y goleadores
Las tablas