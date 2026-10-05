¿Qué pasó? Djokovic es finalista del ATP 500 de Beijing tras ser descalificado Medvedev

El tenista serbio Novak Djokovic (6º) derrotó al ruso Daniil Medvedev (3º) en un encuentro que contó con un dramático desenlace y se metió en la gran final del ATP 500 de Beijing.

Djokovic, que irá en busca de su título número 102 de su carrera, ganaba 7-5 y 5-3 luego de 2 horas y 33 minutos de juego, cuando Medvedev fue descalificado por pegarle un pelotazo en la cara a un espectador después de perder su turno de servicio.

Esta victoria, además, le permitió a Djokovic extender su increíble invicto en Beijing, donde registra un récord de 33-0 y ya se consagró previamente en 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015.

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Además, el oriundo de Belgrado vive una semana soñada a sus 39 años, ya que viene de vencer al alemán y número 2 del mundo, Alexander Zverev, que este año ganó sus primeros dos títulos de Grand Slam al imponerse en Roland Garros y el US Open.

De esta manera, el serbio avanzó al partido decisivo, donde se enfrentará con el australiano Alex de Miñaur (5.º), que derrotaba 6-4 y 3-2 al polaco Hubert Hurkacz, cuando este último se retiró por problemas físicos.

La gran final del ATP 500 de Beijing será este martes a las 8 de la mañana (hora de Argentina).

Alcaraz se metió en la final en Tokio

El otro torneo que se lleva a cabo esta semana es el ATP 500 de Tokio, donde el español y número 3 del mundo, Carlos Alcaraz, se metió en la final.

Alcaraz, que este año estuvo varios meses ausente por una lesión en su muñeca derecha, dio vuelta la historia ante su compatriota Jaume Munar para vencerlo por 5-7, 6-3 y 6-1.

Su oponente en el partido decisivo será el checo Jiří Lehečka, quien superó con un sólido 6-4 y 6-2 al monegasco Valentin Vacherot.