"Prueba de que todavía puedo jugar al más alto nivel", dijo Djokovic, tras ganar el ATP 500 de Beijing

El tenista serbio Novak Djokovic (6º) se quedó con el título en el ATP 500 de Beijing, luego de derrotar al australiano Alex de Miñaur (5º).

El serbio, de 39 años, se imponía por 7-6(3) y 0-1 luego de una hora y 14 minutos de juego, cuando su oponente decidió abandonar por problemas físicos.

“No sabía cómo me iba a sentir porque venía de una gira estadounidense terrible en cuanto a sensaciones en pista, salud y estado físico. Acá también tuve dificultades en algunos partidos, pero conseguí seguir adelante, luchar y remontar algunos encuentros. Estoy muy orgulloso de este logro. Ha llegado en el mejor momento posible como impulso de confianza, como una prueba de que todavía puedo jugar al más alto nivel. Ganar contra tres jugadores del top 10 en tres días consecutivos es un gran logro. Estoy lleno de alegría”, resaltó.

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El primer set fue muy parejo, ya que ambos jugadores mantuvieron todos sus turnos de saque, por lo que todo debió definirse en el tie-break. Allí fue donde Djokovic hizo valer toda su experiencia para imponerse por 7-3 y así tomar ventaja en la final del torneo que se disputó en la capital china.

El encuentro tuvo el peor desenlace posible, ya que luego de mantener su primer turno de saque en el segundo parcial, De Miñaur decidió abandonar por problemas en el aductor y la ingle de su pierna izquierda.

De esta manera, Djokovic consiguió el título número 102 de su carrera y quedó a solo uno de otra leyenda como lo es el suizo Roger Federer. De todas maneras, todavía está relativamente lejos del récord, que es del estadounidense Jimmy Connors con 109.

En su camino al título, el serbio consiguió muy buenos triunfos como los de los últimos días frente al alemán Alexander Zverev y el ruso Daniil Medvedev, para demostrar que sigue con nivel para complicar a los mejores pese a sus 39 años.

Además, Djokovic estiró su increíble marca en Beijing, donde ganó los 34 partidos que disputó, lo cual es récord histórico de un jugador en un mismo torneo. Sus anteriores consagraciones allí se dieron en 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Alcaraz, campeón en Tokio

El otro jugador que se consagró durante la mañana de este martes fue el español Carlos Alcaraz, quien se quedó con el título en el ATP 500 de Tokio.

Alcaraz, que con solo 23 años ya está en la historia grande del tenis, se impuso por 7-6(4) y 6-4 sobre el checo Jiri Lehečka, luego de una hora y 37 minutos de juego.

Este fue el vigésimo séptimo título para el español, que en este 2026 ya se había consagrado en el Abierto de Australia y en el ATP 500 de Doha.