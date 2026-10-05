Pacífico ganó de visitante después de 2 años y se viene la bandera “Patricio Mángano DT 2027”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Aunque todavía siga luchando por resolver las mismas cuestiones preocupantes y humillantes de todos los años, Pacífico atraviesa su mejor momento futbolístico en la temporada de la B liguista. Se ubica quinto en el Clausura y matemáticamente cuenta con chances de meterse entre los cuatro que clasificarán a los playoffs.

Pero hay un dato más relevante: el sábado venció 2-0 a su homónimo de Cabildo y volvió a ganar de visitante después de 2 años: el último triunfo había sido el 6 de octubre de 2024, 1-0 a Comercial en Ingeniero White.

En el actual certamen acumula 11 puntos, producto de 2 éxitos, 5 empates y 3 derrotas, y de los últimos 7 encuentros solo perdió uno: 0-1 con Rosario Puerto Belgrano.

Haciendo una rápida comparación con el Apertura, el verde maduró, ya que en ese torneo sumó 8 unidades (apenas una victoria, 3-2 ante Pacífico de Cabildo) en 14 fechas.

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“Hay otro ánimo, se percibe en la gente y en los dirigentes más cercanos al plantel”, afirmó Patricio Mángano, quien asumió como entrenador del primer equipo verdolaga el 6 de febrero de este año.

“Hace unos días un integrante de la subcomisión de fútbol (Gabriel Pombo) me preguntó cuál era mi idea para el 2027, pero antes de contestarle le manifesté que estaba contento porque se habían corregido ciertas irregularidades que atentaban contra el equipo, que ahora tiene todo a disposición para entrenar mejor e ilusionarse”, adujo el “Pato”, quien sostiene la intención de continuar como DT.

“Si se mantiene la base de esta plantilla y, pensando en voz alta, se trae un refuerzo por línea, podemos aumentar las pretensiones de competencia. Pacifico está bien armado, faltaría potenciarlo”, asumió el orientador cerrense.

De los 4 cotejos que quedan para que se cierre la fase regular, el de calle Terrada debe medirse con Sansinena, Dublin, Comercial y Tiro.

Ante los tres primeros irá de visitante, porque al Rojo del barrio San Martín le devuelve la localía que habían intercambiado en la primera rueda, es decir que será dueño de casa recién en la última programación frente a Tiro, aunque no se sabe si el piso del Adolfo Pirola, en plena refacción y resembrado, llegará para ese compromiso.

Están probando con una semilla importada y van a evaluar si el césped “prende” de una vez por todas.

Por lo pronto, según pude saber, existe consenso dirigencial para darle continuidad al proceso de Patricio Mángano en 2027. No falta mucho para que haya humo blanco y el cuerpo técnico se pueda poner a organizar lo que vendrá.