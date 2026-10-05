Liga de Dorrego: Ferroviario le ganó al puntero en una jornada a puro gol

El escolta Ferroviario de Coronel Dorrego venció al puntero Atlético Monte Hermoso 3 a 2, en un choque más interesante de la 28ª fecha del Torneo Oficial de Fútbol "70° Aniversario del Club Villa Rosa" que organiza la Liga Dorreguense.

El aurinegro se hizo fuerte en casa, aprovechó algunas ausencias que tuvo el conjunto de la ciudad balnearia y se consolidó en el segundo puesto tras el sorpresivo empate de SUPA ante Atlético Ventana 1 a 1.

Resultados

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--Esperanza 1 (Juan Ceballes), Villa Rosa 0.

--Independiente de Dorrego 6 (Diego Banegas -3-, Nicolás La Petra -2- y Leandro Jeva), Porteño 3 (Maximiliano Mastrangelo, Joaquin Mastrangelo y Nicolas Restivo).

--Progreso 2 (Isaías Castaño -2-), Divisorio 0.

--Ferroviario 3 (Francisco De Abajo, Nicolás Palacio, Gianfranco Crisci), Atlético Monte Hermoso 2 (Nicolás Lozano y Matías Martin, de penal).

--San Martín 5 (Martín Palacio, Mirko Merlo, Adrián Pedraza y Germán Barrionuevo -2-), Independiente de Pringles 1 (Enzo Montenegro).

--Suteryh 6 (Elías Folasco, Jonatan Escobar, Ramón Lindner y Emanuel Benítez -3-), Almaceneros 2 (Gabriel Ezcurra, en contra, y Tiziano González, en contra).

--SUPA 1 (Yago Sabanés, de penal), Atlético Ventana 1 (Tomás Tartuferi).

Club de Pelota 1 (Joaquín Coronel), Alumni 3 (Agustín Mauri -3-).

Posiciones

Atlético Monte Hermoso 76

Ferroviario 69

SUPA 65

Suteryh 61

Independiente (Dorrego) 52

Porteño 51

Alumni 39

Atlético Ventana 38

Progreso 36

Villa Rosa 32

San Martín 30

Almaceneros 27

Independiente (Pringles) 22

Esperanza 17

Divisorio 13

Club de Pelota 7