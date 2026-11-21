Boca Juniors se enfrentará esta tarde con Atlético Mineiro de Brasil, por la gran final de la Copa Sudamericana, en busca de un triunfo que le permita cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales.

El encuentro comenzará 19:30, se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad colombiana de Barranquilla y se podrá ver a través de ESPN, DSports y Disney+ Premium.

El árbitro designado fue el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Antonio García.

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En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios habrá alargue y, de ser necesario, se ejecutará penales para definir al campeón.

*La previa

En el primer semestre Boca sufrió un durísimo golpe, ya que quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, con derrota incluida en "La Bombonera" contra la Universidad Católica de Chile en la última fecha.

De esta manera, los ahora dirigidos por Rodolfo Arruabarrena tuvieron que disputar los playoffs de la Copa Sudamericana, donde vencieron por penales y con mucho sufrimiento a O´Higgins de Chile.

El Xeneize se impuso por penales (4 a 3), luego de empatar 1 a 1 en el global, tras ganar como local y perder como visitante.

A partir de los octavos de final comenzó a verse una versión mucho más mejorada de Boca, que goleó 7-1 en el global a Recoleta de Paraguay para luego eliminar al San Pablo de Brasil: 1 a 0 y 1 a 1.

En las semifinales, el "Xeneize" sufrió y demasiado para eliminar al Vasco da Gama. En la ida, cayó por 1 a 0 en "La Bombonera" que dejó las cosas muy complicadas para la vuelta, que se llevó a cabo en el Maracaná.

En la revancha, el equipo argentino dio una gran muestra de carácter y se impuso por 3 a 1.

El Atlético Mineiro, por su parte, superó sin mayores inconvenientes la fase de grupos: fue primero con 10 puntos, superando a Cienciano, Juventud de Uruguay y Puerto Cabello.

Mientras que en octavos de final eliminó a Bragantino de Brasil (1-0 y 2-2), en cuartos de final al Santos también de Brasil (0-2, 4-2 y 3-1 por penales) y en las semis a Montevideo City Torque de Uruguay (3-0 y 0-2).

En la actualidad, además, acumula una racha negativa de 7 partidos sin ganar: empató los últimos dos y perdió los 5 restantes.

La última victoria fue ante Coritiba, por 1 a 0, el 17 de octubre.

*Probables formaciones

-Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

-Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra. DT: Eduardo Domínguez.

-Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Colombia)

-Árbitro: Andrés Matonte (Uru)

-VAR: Antonio García (Uru)

-Hora: 19:30.

-TV: ESPN, DSports y Disney+ Premium