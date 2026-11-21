Olimpo y Tiro Federal se enfrentarán esta tarde por la final de los playoffs del Torneo Clausura de la Primera División "B".

El juego se disputará en el Roberto Carminatti, comenzará a las 16 y el juez será Franco Páez.

En caso de igualdad en los 90 minutos, el vencedor se conocerá por penales.

Si gana el aurinegro se quedará con el segundo certamen y definirá el título y el ascenso ante Comercial, que ganó el Apertura. El perdedor de ese cruce jugará la Promoción contra Sporting.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Aunque si el que se impone es Tiro, habrá una final extra entre los mismos rivales y nuevamente en el Carminatti, ya que el aurinegro fue el mejor de la fase regular en este certamen.

*Cómo llegan

Olimpo fue el mejor equipo del Clausura, ganando la fase regular con 30 puntos: 9 triunfos, 3 empates y 2 derrotas.

Luego, en semifinales, eliminó a Comercial como local, tras vencerlo por 1 a 0.

El aurinegro, además, tiene al goleador de la temporada: Nahuel Colmenares, con 17 festejos.

Tiro Federal, en tanto, fue segundo en la fase clasificatoria con 26 unidades: 7 éxitos, 5 igualdades y 2 caídas.

En el primer cruce superó a Rosario Puerto Belgrano por 3 a 1, en el Onofre Pirrone.

El aurivioleta fue el mejor de la tabla acumulada, sumando 53 unidades entre los dos torneos.

*Antecedentes

El de esta tarde será el quinto encuentro entre Olimpo y Tiro Federal.

Hasta el momento se repartiaron dos triunfos por lado, uno en cada torneo.

En el Apertura, Tiro ganó 2 a 1 como visitante y Olimpo se impuso por 1 a 0 en la misma condición.

Mientras que en el Clausura el aurinegro ganó en su cancha por 3 a 2 y el aurivioleta hizo lo propio en el Pirrone, por 1 a 0.

*La previa

Agustín Osinaga, defensor de Olimpo, y Gino Carrozzi, delantero de Tiro Federal, palpitaron la previa en El Diario Deportivo.