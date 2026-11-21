Torneo Clausura: Olimpo y Tiro Federal definen los playoffs de la "B"
Se miden desde las 16, en el Roberto Carminatti.
Olimpo y Tiro Federal se enfrentarán esta tarde por la final de los playoffs del Torneo Clausura de la Primera División "B".
El juego se disputará en el Roberto Carminatti, comenzará a las 16 y el juez será Franco Páez.
En caso de igualdad en los 90 minutos, el vencedor se conocerá por penales.
Si gana el aurinegro se quedará con el segundo certamen y definirá el título y el ascenso ante Comercial, que ganó el Apertura. El perdedor de ese cruce jugará la Promoción contra Sporting.
Aunque si el que se impone es Tiro, habrá una final extra entre los mismos rivales y nuevamente en el Carminatti, ya que el aurinegro fue el mejor de la fase regular en este certamen.
*Cómo llegan
Olimpo fue el mejor equipo del Clausura, ganando la fase regular con 30 puntos: 9 triunfos, 3 empates y 2 derrotas.
Luego, en semifinales, eliminó a Comercial como local, tras vencerlo por 1 a 0.
El aurinegro, además, tiene al goleador de la temporada: Nahuel Colmenares, con 17 festejos.
Tiro Federal, en tanto, fue segundo en la fase clasificatoria con 26 unidades: 7 éxitos, 5 igualdades y 2 caídas.
En el primer cruce superó a Rosario Puerto Belgrano por 3 a 1, en el Onofre Pirrone.
El aurivioleta fue el mejor de la tabla acumulada, sumando 53 unidades entre los dos torneos.
*Antecedentes
El de esta tarde será el quinto encuentro entre Olimpo y Tiro Federal.
Hasta el momento se repartiaron dos triunfos por lado, uno en cada torneo.
En el Apertura, Tiro ganó 2 a 1 como visitante y Olimpo se impuso por 1 a 0 en la misma condición.
Mientras que en el Clausura el aurinegro ganó en su cancha por 3 a 2 y el aurivioleta hizo lo propio en el Pirrone, por 1 a 0.
*La previa
Agustín Osinaga, defensor de Olimpo, y Gino Carrozzi, delantero de Tiro Federal, palpitaron la previa en El Diario Deportivo.