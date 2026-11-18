El torneo doméstico entra en su etapa decisiva. Este domingo, a las 16, Bella Vista y Libertad jugarán la final del playoff en el torneo Clausura de la máxima división.

El cotejo se jugará con 40 efectivos policiales y sin público visitante.

En caso de empate en los 90 minutos, se ejecutarán penales.

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El ganador cruzará ante Huracán --que se quedó con el 1-- en la definición extra.

El elenco de Fabián Ehulech viene casualmente de dejar en el camino al Globo por penales (5-3) tras empatar 0 a 0 en los 90 minutos.

En tanto, el conjunto de Martín Carrillo superó como visitante a San Francisco 2 a 1.

En la B

Olimpo y Tiro Federal chocarán el sábado, a las 16, en el Carminatti.

El aurinegro --que se quedó con la ventaja deportiva-- viene de vencer a Comercial 1 a 0, mientras que el aurivioleta superó a Rosario Puerto Belgrano 3 a 1.

De ganar el aurinegro en los 90 o en penales, será el rival de Comercial (ganador del Apertura) en la final por el ascenso.

De lo contrario, será necesario otro cotejo definitorio en la misma cancha.