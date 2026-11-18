El torneo se largará en nuestra ciudad. Foto: archivo-La Nueva.

Se confirmó el calendario con días y pistas a desarrollarse la temporada 2026-27 del Campeonato Internacional de Speedway, que por cierto asoma apasionante, incluyendo la presencia de ocho pilotos extranjeros.

El torneo constará de 12 fechas puntuables, más dos en las que se enfrentarán argentinos y extranjeros -en un ida y vuelta-, ambas a disputarse en la pista Antonio Miranda del Automoto Club.

En total, nuestra ciudad contendrá siete fechas más las dos mencionadas, y el resto se distribuirán entre Daireaux (dos), Bolívar (una), Carlos Casares (una) y Colonia Barón (una).

Este es el detalle:

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Fecha Día Pista

1º) Domingo 13/12 Bahía Blanca

2º) Domingo 20/12 Daireux

3º) Domingo 27/12 Bahía Blanca

4º) Domingo 3/1 Bahía Blanca

*) Miércoles 6/1 Argentina vs. Resto Mundo (solo 500cc.) Bahía

5º) Sábado 9/1 Bolívar

*) Miércoles 13/1 Argentina vs. Resto Mundo (solo 500cc.) Bahía

6º) Domingo 17/1 Bahía Blanca

7º) Sábado 23/1 Casares

8º) Sábado 30/1 Daireaux

9º) Martes 2/2 Bahía Blanca

10º) Sábado 6/2 Colonia Barón

11º) Martes 9/2 Bahía Blanca

12º) Sábado 13/2 Bahía Blanca