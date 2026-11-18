Confirmadas las 12 fechas, más dos entre argentinos y extranjeros para el Campeonato Internacional
Comenzará el domingo 13 de diciembre. En nuestra ciudad habrá un total de nueve programaciones.
Se confirmó el calendario con días y pistas a desarrollarse la temporada 2026-27 del Campeonato Internacional de Speedway, que por cierto asoma apasionante, incluyendo la presencia de ocho pilotos extranjeros.
El torneo constará de 12 fechas puntuables, más dos en las que se enfrentarán argentinos y extranjeros -en un ida y vuelta-, ambas a disputarse en la pista Antonio Miranda del Automoto Club.
En total, nuestra ciudad contendrá siete fechas más las dos mencionadas, y el resto se distribuirán entre Daireaux (dos), Bolívar (una), Carlos Casares (una) y Colonia Barón (una).
Este es el detalle:
Fecha Día Pista
1º) Domingo 13/12 Bahía Blanca
2º) Domingo 20/12 Daireux
3º) Domingo 27/12 Bahía Blanca
4º) Domingo 3/1 Bahía Blanca
*) Miércoles 6/1 Argentina vs. Resto Mundo (solo 500cc.) Bahía
5º) Sábado 9/1 Bolívar
*) Miércoles 13/1 Argentina vs. Resto Mundo (solo 500cc.) Bahía
6º) Domingo 17/1 Bahía Blanca
7º) Sábado 23/1 Casares
8º) Sábado 30/1 Daireaux
9º) Martes 2/2 Bahía Blanca
10º) Sábado 6/2 Colonia Barón
11º) Martes 9/2 Bahía Blanca
12º) Sábado 13/2 Bahía Blanca