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En el Pirola, Tiro venció a Pacífico 2 a 1 y avanzó a cuartos. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Huracán, San Francisco, Tiro Federal y Sporting se metieron en los cuartos de final del torneo Clausura del fútbol Senior de la Liga del Sur.

El Globo fue el único que avanzó con ventaja deportiva.

En el clásico superó a Comercial 3 a 0, con goles de Juan Hipperddinger --2- y César Panduro.

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Por su parte, Sporting dejó en el camino a Bella Vista tras vencerlo 3 a 1. Para el rojinegro anotaron Diego Vera, Maximiliano Macías y Maximiliano Rodríguez. Fernando Lucas convirtió para el Gallego.

En tanto, en el Adolfo Pirola, Tiro Federal derrotó a Pacífico BB 2 a 1.



Víctor Loyarte y Fabricio Prieto facturaron para el aurivioleta y Claudio "Pelo" Ibáñez anotó para el Verde.

Finalmente, San Francisco superó a Sansinena 1 a 0, con gol de Patricio Muñoz.

En cuartos de final chocarán Huracán-Sporting y San Francisco-Tiro Federal.

El Globo y el Santo avanzarán a semis con el empate.

Libertad (1) y Pacífico de Cabildo (2) esperan rivales en semis.