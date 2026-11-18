Walter Samuel recibió un reconocimiento y se despidió ayer de la Selección Argentina, tras la victoria ante Costa Rica por 7 a 0.

Uno de los históricos ayudantes del exitosísimo ciclo de Lionel Scaloni dejó el combinado nacional para seguir su carrera como entrenador profesional.

En el vestuario del estadio Mario Alberto Kempes, y junto al presidente de AFA Claudio Tapia, Samuel se despidió del plantel, mientras el DT seguía el momento emocionado hasta las lágrimas.

"Gracias de verdad por la disponibilidad. Fueron años espectaculares, mi familia me acompañó y quiero mandarles un abrazo. No quiero emocionarme", dijo el exdefensor de Boca.

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"Fueron mi segunda familia. Si llego a ser alguien en el fútbol fue gracias a toda esta gente", agregó.