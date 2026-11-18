La pista de atletismo "Armando Sensini" de Las Tres Villas será escenario este sábado de una nueva jornada deportiva con la realización del Torneo Clausura “La Milla”, competencia organizada por la Escuela Municipal de Atletismo que marcará prácticamente el cierre de la temporada.

La propuesta tendrá como protagonistas a atletas de todas las categorías y contará con pruebas de velocidad, la tradicional milla y lanzamientos de bala y disco, entre otras disciplinas.

La convocatoria reúne además a representantes de distintas localidades, como Río Colorado, Coronel Suárez, Guardia Vieja, Monte Hermoso, Laprida y Viedma, además de los clubes bahienses y dos instituciones de Punta Alta, entre otros

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El torneo comenzará a las 16.30, con acreditaciones previstas desde las 15, en la pista ubicada en Agustín de Arrieta 1001.

La programación incluirá competencias de 40, 60, 80 y 100 metros, pruebas de salto en largo, 800 metros, lanzamientos y las distintas series de la milla.

Entre los momentos destacados estarán las carreras de una milla, tanto en damas como en caballeros, con divisiones para U18, Mayores y Máster.

La jornada tendrá su cierre con las finales de las pruebas de 80 y 100 metros, previstas para las 19.

La organización está a cargo de la EMA, con fiscalización de la Asociación Bahiense de Atletismo (ABA) y los jueces de Bahía Blanca.

Las inscripciones cerrarán mañana jueves a las 12 y no se recibirán anotaciones el día de la competencia. El costo establecido es de 5.000 pesos por atleta.

Informes en lapato22@yahoo.com.ar o 2914233246.