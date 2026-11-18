Mientras Carlos Mungo, hablaba con un medio tras la clasificación de Olimpo a la semifinal de la Reválida del Federal A, Braian Guille pasó por detrás y lo empujó a modo de broma.

El DT aurinegro le respondió entre risas: "Pediste el cambio, cagón...", le gritó a la pasada, mientras el "10" dejaba el Norberto Tomás sin tomar contacto con la prensa.

Aunque terminó con algo de suspenso, la noche en el Roberto Carminatti arrancó desde muy muy temprano con una genialidad de Guille, quien a los 10 segundos marcó un gol históricamente tempranero para lo que luego fue empate (1 a 1) ante Kimberley.

-Ya que vi la broma que se hicieron con Guille, arranco preguntándote por él, ¿cuánto hablaste o qué hablaste con él todos estos días, después de la expulsión en Formosa?

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-No, no, a ver... pasa, son cosas que pasan. Yo no tengo ninguna desconfianza de él... cuando se hablan... yo siempre digo lo mismo: hay tanta liviandad para hablar de la gente. No digo que lo que hizo en Formosa está bien, pero son reacciones que uno tiene, no están bien. Pero después hablar las barbaridades que se hablan... yo lo he dicho más de una vez, el tema de las redes sociales me parece que es algo que la gente está equivocada. Nosotros somos seres humanos, no está permitido todo. Yo eso no lo voy abalar nunca, podés estar enojado con un jugador, podemos estar enojados pero después empezar a decir barbaridad sobre las actitudes... Es fútbol, se equivocó, tuvo que pagar por equivocarse y hoy (por anoche) hizo un gran partido porque estaba (cansado). La verdad que todos los cambios, menos Diego, fueron porque estaban muy cansados. Creo que dejamos afuera a un rival que juega muy bien al fútbol, que hace las cosas muy bien, pero creo que podríamos habernos llevado una ventaja mayor. Fallamos mucho en la definición, pero en líneas generales también fue porque jugamos bien, llegamos al área contraria jugando, no es que llegamos por pelotazos. Creo que el balance es positivo.

Braian Guille le pidió pedir a un Carminatti que lució un gran marco y mucho colorido.

-Ahora te pregunto por la buena de Braian, hizo un golazo, ¿qué tan importante es que recupere la confianza pensando en lo que viene?

-Sí, pero él está con confianza, por ahí la otra vez cuando entró....

-Se lo vio golpeado contra Gimnasia...

-Y... pero porque hubo... la gente tiene que entender que ya está. Y ahora tenemos que tirar todos para el mismo lado, yo siempre digo lo mismo si vos pretendés lograr algo, tienen que estar todas las patas: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y el hincha. El hincha tiene que hacerle sentir al rival lo que le hizo sentir en el primer tiempo, que se sienta incómodo. Porque si el rival ve que están insultando al jugador, es donde más se agranda. Hay que seguir metiéndole, ya estamos en semifinales y vamos a enfrentar a un gran rival, contra el que el año pasado perdió Olimpo, no tuvo una buena serie. Intentaremos hacer una buena seria y llegar a la final.

-Tuvieron un muy buen primer tiempo, no lo pudieron liquidar y sobre el final sufrieron, ¿vos también sufriste?

-Sí, porque vos fijate que... estábamos sacando la cuenta que en nuestra cancha nos hicieron 4 goles. Uno fue de penal, con Chivilcoy, el gol que hace (San Martín) Formosa, que la pelota se desvía, y los otros dos fueron dos golazos. Si ves el gol de hoy, si bien ellos la tenían un poco más, no había situaciones. Las jugadas llegaban a las manos del ruso tranquilas, porque era pelotazos largos que ellos iban a chocar. Cuando te pasan esas cosas, que errás tanto y te hacen ese gol, te entran esas dudas. Porque son esos partidos que no podés cerrar y te los terminan ganando y más contra un rival que juega bien. Pero bueno, que es merecido que hayamos pasado. No tengo que hablar del partido anterior y todos vieron lo que pasó y pudimos demostrar la hombría que tiene este grupo. Hay que seguir pensando que se puede, ahora hay que pensar en lo que viene.

-Alguna vez dirigiendo a Villa Mitre, en Tandil, me dijiste que alguna vez tenían que ganar los buenos: ¿qué tanto te preocupa el arbitraje pensando en lo que viene?

-No, no, no quiero hablar del arbitraje, la verdad. Lo del otro día se vio, no lo hablamos nosotros. Lo hablaron los periodistas, los muchachos de Kimberley mismo. Yo tengo una amistad con Mariano (Mignini, el DT del Dragón) y él mismo me decía que no le gustaba lo que estaba pasando. Pero bueno, son cosas pasan. Ahora tenemos que jugar con Douglas y que gane el que mejor haga las cosas. Obviamente que nosotros queremos ser nosotros y ellos, ellos. Pero hablar de fútbol, que se termine... se está hablando demasiados de los errores y estaría bueno que se diga 'este equipo ganó porque hizo las cosas mejor' y por lo menos te deja tranquilo.

Tras el empate de ayer y también en el global (2 a 2), Olimpo se metió en semifinales y chocará ante Douglas (posiblemente el lunes), definiendo otra vez la llave como local y con ventaja deportiva.

-¿Crees que ahora sí definitivamente borraron lo de Formosa y estando otra vez en semis se vuelven a ilusionar con el campeonato?

-Sí, obviamente que nosotros queríamos ir por la llave principal. Creo que... no se habla... pero lo que pasa es que hay que mirar todo. Nosotros no llegábamos por el lado de Formosa, nosotros llegábamos por el otro lado, porque a nosotros contra Alvarado no nos cobran un penal contra Braian Guille gigantesco, grande como todo el Minelli. Error de los referis, no voy a desconfiar de Bellone porque es un tipo del que yo tengo suma confianza, pero son esas pequeñas que vos no ves y después te cambian todo un panorama. Hubiésemos llegado primeros, con ventaja en nuestra cancha. Pero hoy (por anoche) hay que pensar en esto, mentalizarnos, tratar de descansar un poco ahora porque se viene el partido allá e ir viendo como se da la serie.