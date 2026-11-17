Olimpo recibe esta tarde a Kimberley de Mar del Plata, por el partido revancha de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A, conducente al segundo ascenso a la Primera Nacional.

El partido comenzará a las 20.15 en el Roberto Carminatti y será dirigido por Leandro Sosa Abrile.

Tras el 1 a 1 en la ida en La Feliz, al aurinegro le alcanza con empatar para avanzar de fase, ya que tiene ventaja deportivo.

En Mar del Plata, Agustín Stancato marcó el gol del empate para el equipo bahiense, luego de comenzar perdiendo por el tanto de penal de Agustín Vázquez.

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"Va a ser muy duro, va a ser la quinta vez que nos enfrentamos en el año. Espero que pasemos nosotros, no me gusta hablar mucho antes de los partidos pero iremos en busca de la victoria", le dijo el volante del equipo bahiense a La Nueva.

El que gane la llave esta noche, se medirá en semifinales ante Douglas Haig, que ayer eliminó a Gimnasia de Chivilcoy con un final épico.

Si pasa Olimpo, definirá la llave en Bahía y con ventaja deportiva.

Mientras que si avanza Kimberley, el rojinegro será el que tendrá el beneficio.

La otra semifinal la animarán Cipolletti y Sarmiento de La Banda, arrancando en Santiago del Estero y cerrando en La Visera.

*Los elegidos

Para esta tarde, Carlos Mungo citó a los mismos jugadores que en la ida, por lo que sigue afuera de la nómina Federico González.

-Arqueros: Cristian Geist y Juan Pablo Lungarzo.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leandro Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Agustín Stancato, Diego Ramírez y Manuel Vargas.

-Delanteros: Leandro Espejo, Braian Guille, Cristian Ibarra, Marcelo Olivera y Joaquín Susvielles.

*Para la gente

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Las boleterías del estadio se abrirán a las 14 hasta las 19. A partir de ese horario los tickets se entregarán en la cabina de avenida Colón y 9 de Julio.

*Cómo sigue

Tras el partido esta tarde el fin de semana se disputarán los partidos de las semifinales.

Se medirán Olimpo/Kimberley ante Douglas Haig y Cipolletti ante Sarmiento de La Banda.

La llave se jugará a partido y revancha con ventaja deportiva para Cipolletti y Olimpo (si avanza) o Douglas (si el que pasa es Kimberley).

Las finales, en tanto, también se disputarán a ida y vuelta, pero ya sin ventaja deportiva.