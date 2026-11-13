Stancato, tras el 1-1 de Olimpo: "Es un desahogo para exponer lo que nos viene sucediendo en las canchas"

Un golazo de Agustín Stancato le permitió a Olimpo conseguir ayer un valiosísimo empate ante Kimberley de Mar del Plata, por el partido de ida de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

Luego de comenzar perdiendo por un polémico penal, el 1 a 1 del aurinegro tomó mas importancia teniendo en cuenta la ventaja deportiva, que le permite al equipo bahiense avanzar de fase con otra igualdad en la revancha.

"Fue duro, por lo menos nos pudimos traer un empate y terminar los 11 en cancha, que era importante. Uno no quiero festejar los empates, pero por cómo se dio parece que fue un triunfo", reconoció el autor del gol de Olimpo.

"Con el 1 a 0 se iba a hacer difícil, porque sin sacarle méritos al rival, con todo el condimento extra que tuvo el partido, se veía que iba a ser difícil. Ahora tenemos la ventaja del empate, pero en el Carminatti tenemos que ganar", remarcó Agustín en El Diario Deportivo.

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Más allá de los méritos de Kimberley, el partido y sobre todo el primer tiempo estuvo marcado por la mala labor del árbitro Marcos Liuzzi.

"El habernos venido con el empate es un desahogo para exponer lo que nos viene sucediendo en las canchas. Nos viene pasando seguido, el miércoles ya sabíamos quién nos dirigía y que podía pasar cualquier cosa. Teníamos que ser inteligentes, terminar los 11 en cancha y que sea lo más ameno posible. Cuando arranca el partido un poco que se te va... todos tratamos de calmarnos y el compañero que está con la cabeza ida o con ganas de hacer macana, tratamos de traerlo de nuevo al partido para terminar los 11 en cancha", contó Stancato.

"Sabemos que es así, todavía no me ha tocado a favor. Son cosas que pasan y que lamentablemente tenemos que convivir con eso", agregó.

"A esta altura venimos acostumbrados a sobreponernos a las adversidades, que en este caso son ellos (los árbitros). Nos tenemos que enfocar en hacer los goles que parecen imposible, nosotros tenemos que pensar en ascender que es lo que la gente quiere", insistió.

Su gol marcado a los 60 minutos significó el primero de la temporada a nivel personal, luego de un año muy regular y en el que se asentó como una pieza fundamental del equipo.

"Me venían diciendo los chicos que era el único de los volantes que le faltaba hacer gol, yo soy mas de hacer otro laburo. Por suerte me tocó, fue un lindo gol y ayudó para desahogar todo lo que veníamos viviendo. Contento porque ahora se define acá en el Carminatti y porque sirvió para el grupo", agradeció.

"En los últimos partidos estuve bastante cerca del arco rival, tuve situaciones. Por lo general, cuando controlo en el medio tengo mucha gente y se me complica para pegarle. Esta vez me quedó justo el control y entró ahí, decí que picó y pegó de nuevo adentro porque sino se movía la red nos lo iban a anular", bromeó Agustín.

Por las características del partido y el difícil comienzo, el empate conseguido por Olimpo en La Feliz también puede ser un golpe clave desde lo anímico.

"Siempre una muestra de carácter viene bien, la dimos. Fue un golpe duro el de Formosa (la eliminación ante San Martín), creo que no estuvimos a la altura de la semi, al menos allá. No tenía dudas que nos íbamos a sobreponer, por la calidad de jugadores y experiencia que hay en el plantel. Se dio una muestra de carácter y sirve mucho", dijo Stancato.

La revancha ante Kimberley se jugará el próximo martes, desde las 20.15.

Olimpo saldrá a la cancha con las otras llaves definidas (se jugarán el domingo) y sabiendo que dos resultados lo meten en semifinales.

"Va a ser muy duro, va a ser la quinta vez que nos enfrentamos en el año. Espero que pasemos nosotros, no me gusta hablar mucho antes de los partidos pero iremos en busca de la victoria", avisó Stancato.

"Tenemos en claro que lo único que sirve es ascender, el resto es fracasar. Llegar a la final y no ganarla para nosotros va a ser un fracaso porque es para lo que se armó el club y lo que venimos laburando. Tenemos muchos compañeros que no les toca jugar y ves como se rompen el alma para tratar de estar el domingo. Hay muchos jugadores que en cualquier otro lado serían titulares y a veces no les toca estar citado y eso nos hace más fuerte. Porque sabés que si no estás al 100% hay otro que puede juega, todos los entrenamientos son al 100 porque sabemos que lo único que sirve es el ascenso. Otra cosa no nos sirve y es lo que exige la gente", cerró Stancato.

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