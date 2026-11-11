Aunque Olimpo juega mañana la ida, ya está todo definido para las revanchas: días, horarios y árbitros

Si bien Olimpo jugará mañana recién el partido de ida ante Kimberley, ya se conoció hoy el organigrama de las revanchas de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

El aurinegro visitará mañana al Dragón, desde las 15.30, en el José Alberto Valle y con arbitraje de Marcos Liuzzi.

Mientras que esta tarde se confirmó que la revancha irá el martes en el Roberto Carminatti.

El juego definitorio en Bahía se jugará desde las 16 y será dirigido por Leandro Sosa Abrile.

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Los dirigidos por Carlos Mungo tendrán ventaja deportiva, por lo que avanzarán en caso de igualdad en puntos y goles.

Esta llave sufrió modificaciones en calendario por la visita del Papa a nuestro país.

*El resto

Las revanchas de los otros tres cruces se jugarán el domingo.

El primer duelo irá a las 15, cuando Cipolletti reciba a Juventud Antoniana de Salta, con arbitraje de Franco Morón. En la ida, el albinegro se impuso por 1 a 0 como visitante.

Mientras que a las 16, Alvarado esperará en Mar del Plata por Sarmiento de La Banda. Dirigirá Diego Novelli.

En el primer juego los santiagueños ganaron por 1 a 0 como local.

Por último, a las 17, Gimnasia de Chivilcoy recibirá a Douglas Haig con arbitraje del puntaltense Fernando Marcos.

En Pergamino, el rojinegro también se impuso por 1 a 0 e irá con ventaja.