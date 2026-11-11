La historia de un exdefensor que jugó en Argentina y ahora custodia al papa León XIV

La histórica gira del papa León XIV por Sudamérica sigue dejando postales memorables y sorpresas en cada una de sus paradas. Entre los masivos operativos de seguridad montados para custodiar al Sumo Pontífice durante su multitudinaria misa en el Parque París Londres de Paysandú, emergió una figura muy conocida para el ambiente futbolero de la región: el exfutbolista Pablo Melo.

El recordado exzaguero de 44 años, que defendió la camiseta de Nacional de Montevideo y tuvo un paso por el fútbol argentino con los colores de San Martín de San Juan y Tiro Federal, ahora usa un uniforme de la seguridad privada. Melo integró el plantel de sesenta efectivos de la empresa contratada para custodiar el perímetro del evento, que reunió a unas 40.000 personas en la primera parada del viaje papal.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento justo en el que el exdefensor se encontraba apostado en las inmediaciones laterales del escenario principal, precisamente cuando el Papa subía al estrado para encabezar la ceremonia.

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Lejos de desviar la atención por la magnitud de la figura a la que tenía a pocos metros, el exfutbolista remarcó que debió mantener el rigor profesional en todo momento. “Justo me tocó la parte lateral del escenario y obviamente pasó cerca de donde estaba yo, por eso fue lo de la televisación. Obviamente no crucé ningún tipo de palabra, el saludo ni la mirada”, relató en diálogo con el suplemento Ovación del diario El País.

Sin embargo, reconoció que la atmósfera del lugar logró conmoverlo más allá de sus convicciones personales: “Sentí algo que no sé explicar porque una de mis materias pendientes es entender la religión y la política. Pero que se siente, se siente. No se describe con palabras, se percibe mucho respeto y admiración más allá de la creencia de cada uno”.

Melo actualmente trabaja para la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y realiza coberturas en eventos con Keeper, que es la empresa de seguridad que estaba contratada para el evento que se montó para recibir al Papa León XIV en Paysandú.

Con una convocatoria que reunió desde niños hasta adultos mayores que hicieron el esfuerzo por llegar al predio, el exzaguero completó una custodia de alto perfil que unió de manera insólita los hilos del fútbol sudamericano con la agenda internacional del Vaticano. (Fuente: TN).