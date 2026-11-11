LBB Plata: la final entre San Lorenzo y Altense tiene fechas y cancha confirmada

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

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San Lorenzo (1º en la fase regular) y Altense (2º) llegaron a la final del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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Se confirmó que la serie se disputará íntegramente en Olimpo, comenzando el próximo viernes 13, oficiando de local el equipo bahiense, y a partir de ahí se intercalarán esa condición, básicamente por una cuestión organizativa y de recaudación.

Las fechas confirmadas hasta ahora para la continuidad son el martes 17 (juego 2), viernes 20 (juego 3) y martes 24 (de ser necesario un cuarto encuentro).

Restaría definir cuándo iría un quinto, si fuese necesario.

En caso que San Lorenzo se quede con la serie automáticamente ascenderá a la LBB Oro, por haber ganado el primer tramo. De lo contrario será necesario una final extra, al mejor de tres.

El que no ascienda directo, tendrá una segunda posibilidad ante el vencedor de Barrio Hospital-Independiente, que están jugando la permanencia de la LBB Oro.

Femenino

Respecto de la final de la LBB Oro Femenina, que comenzó anoche en Independiente con triunfo de 9 de Julio sobre Bahiense del Norte, 65 a 50, y que también se juega al mejor de cinco, la misma seguirá en el Raúl y Néstor Barral.

Las fechas establecidas para su continuidad son el martes 17 y jueves 19.

En tanto, de ser necesario un cuarto juego irá el martes 24 y un quinto sería el jueves 26.

Masculino

Mañana comenzarán las series de cuartos de final, al mejor de tres, con los partidos: 1º) Estrella-8°) Liniers, 2º) Napostá-7°) L.N. Alem, 3º) Bahiense del Norte-6º) Villa Mitre y 4º) Pueyrredón-5º) Pacífico.

Las mismas continuarán el lunes, invirtiendo las localías.

Ese mismo día también jugarán el segundo punto de la permanencia, Independiente (0)-Barrio Hospital (1).