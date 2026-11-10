La región chilena del Biobío se encamina a organizar los Juegos Suramericanos de 2030

Mauro Gustavo Giovannini Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

Cuando aún se mantienen vivos los recuerdos de Santa Fe 2026, la Organización Deportiva Suramericana se encamina a confirmar la sede de los próximos Juegos Suramericanos, a celebrarse en 2030.

Por estos días, una comisión evaluadora se instaló en la región del Biobío chilena, manteniendo reuniones con autoridades locales y recorriendo las que serían instalaciones en caso de elegirse la misma.

La delegación visitó el Teatro Biobío, el Parque Bicentenario, el Estadio Español de Chiguayante, el CENDYR Náutico, el Club Deportivo Alemán y el Balneario Municipal de San Pedro de la Paz, además de la Casa del Deporte de la UdeC y el Estadio Ester Roa Rebolledo, en Concepción. También recorrió Talcahuano.

El recorrido estuvo liderado por el el gobernador regional, Sergio Giacaman.

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Si bien en un principio se aspiraba a 2027 para confirmar la sede, los avances y la carencia de otra ciudad candidata podrían adelantar los plazos considerablemente.

La Región del Biobío es una de las dieciséis en las que se divide Chile; limita al norte con Ñuble, al este con Neuquén, al sur con La Araucanía y al oeste con el océano Pacífico. Cuenta con una población de 1,6 millones de habitantes, está compuesta por las provincias de Arauco, Bío-Bío y Concepción, y su capital regional es la ciudad de Concepción. El área metropolitana del Gran Concepción representa el segundo conglomerado urbano del país.

La comisión de la Odesur está integrada por la argentina Milka Kraljev, exatleta que se destacó en remo y que compitió en dos Juegos Suramericanos: Medellín 2010 y Cochabamba 2018.

Además, particicipó en tres Juegos Panamericanos (Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019) y en tres Juegos Olímpicos (Atenas 2004, Londres 2012 y Tokio 2020).

Una vez finalizados los trabajos allí, la comisión se trasladará a Iquique para conocer los avances de la sede de los Juegos Suramericanos de Playa que irán del 11 al 21 de marzo de 2027.

Todas las sedes de los Juegos Suramericanos

I - 1978 - La Paz (Bolivia)

II - 1982 - Rosario (Argentina)

III - 1986 - Santiago (Chile)

IV - 1990 - Lima (Perú)

V - 1994 - Valencia (Venezuela)

VI - 1998 - Cuenca (Ecuador)

VII - 2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

VIII - 2006 - Buenos Aires (Argentina)

IX - 2010 - Medellín (Colombia)

X - 2014 - Santiago (Chile)

XI - 2018 - Cochabamba (Bolivia)

XII - 2022 - Asunción (Paraguay)

XIII - 2026 - Santa Fe (Argentina)

XIV - 2030 - A definir

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

22/3 al 4/4 - IV Juegos Suramericanos de la Juventud (Ciudad de Panamá, Panamá)

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Rosario, Rafaela y Santa Fe, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Abril o septiembre - III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)