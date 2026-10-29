Los Panamericanos confirmaron su calendario deportivo, sin básquetbol y con algunas modificaciones

Mauro Gustavo Giovannini Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

A menos de nueve meses del inicio, la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027 comunicó una actualización de su calendario deportivo, que no contará con básquetbol y sufrió leves modificaciones respecto al original, conocido en mayo.

Los Juegos se inaugurarán oficialmente el viernes 23 de julio de 2027, en el Estadio Nacional de Lima. El telón caerá el domingo 8 de agosto, con la Ceremonia de Clausura, nuevamente en el Estadio Nacional.

Algunos deportes comenzarán antes de la Ceremonia de Apertura: el béisbol y el cricket están programados para comenzar el 21 y 22 de julio, respectivamente.

Además, la natación ocupará la primera semana de competencias, del 24 al 29 de julio, y el atletismo está programado del 2 al 7 de agosto, llevando al tramo final de los Juegos su tradicional espectáculo de velocidad, potencia y resistencia.

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Asimismo, los partidos masculinos y femeninos de fútbol en el Estadio San Marcos están programados entre el 25 de julio y el 7 de agosto, con las competencias alternándose a lo largo de los Juegos.

Lamentablemente, en esta edición no habrá básquetbol; ni en su versión convencional ni en la variable 3x3.

Un conflicto entre FIBA Américas y Panam Sports, ente organizador de los Juegos, hará que por primera vez en la historia la pelota naranja no pique a nivel panamericano.

La Confederación Panamericana de Baloncesto, que presidía el fallecido Fabián Borro, manifestó su intención de participar con planteles U21 en los Juegos Panamericanos, algo que no fue bien visto por la organización liderada por el chileno Neven Ilic.

“Los Panamericanos son el evento multideportivo más grande de la región y está pensado para que cada país lleve a los mejores atletas disponibles. Les explicamos que para torneos de desarrollo están los Panamericanos Junior, pero tampoco quisieron estar”, precisó el líder de Panam Sports.

El conflicto, naturalmente, no deja de ser una lástima, no solo por la competencia en sí —uno de los máximos atractivos y de histórica trascendencia—, sino también porque marcaba el inicio de un camino que culmina en los Juegos Olímpicos, donde el básquetbol, y en los últimos años el 3x3, se encuentran entre los deportes más considerados.

Asimismo, tampoco aparece el sóftbol masculino, disciplina que bregó hasta último momento por su inclusión y que tenía a la Argentina de los bahienses virtualmente clasificada.

Lima 2027 utilizará sedes en distintos puntos de la capital y sus alrededores, incluyendo Videna, Villa El Salvador, la Costa Verde, Callao y el área de Villa María del Triunfo, además de algunas competencias en Cañete, Lunahuaná, Huaura-Végueta y Paracas.

La competencia se desarrollará en 22 sedes agrupadas en siete clústeres, con un total de 43 escenarios de competencia, desde Huaura, al norte, hasta Paracas, al sur. A saber:

- Villa Deportiva Regional del Callao: vóleibol, racquetball, boxeo, lucha y fútbol.

- Complejo Panamericano Costa Verde: BMX, skateboarding, patinaje de velocidad, vóleibol de playa, golf, judo, karate, taekwondo.

- Villa Deportiva Nacional (Videna): deportes acuáticos, atletismo, ciclismo de pista, bowling, balonmano, esgrima, bádminton, tenis de mesa, deportes ecuestres.

- Playa Los Yuyos: remo costero, tiro, levantamiento de pesas, béisbol, softball, hockey, rugby 7, tiro con arco, squash, pelota vasca, pentatlón moderno.

- Polideportivo Luisa Estela Fuentes Quijandía: gimnasia, escalada, tenis, cricket, ciclismo de montaña.

- Circuito Urbano de Maratón: maratón y marcha, ciclismo de ruta, triatlón.

- Centro de Alto Rendimiento de Surf Punta Rocas: surf, esquí acuático y wakeboard, aguas abiertas, piragüismo de slalom, vela, remo, piragüismo sprint.

Del mayor evento deportivo del continente participarán alrededor de 7000 atletas de 41 países de América, incluyendo la Argentina.

Todos los Juegos Panamericanos

I - 1951 - Buenos Aires (Argentina)

II - 1955 - Ciudad de México (México)

III - 1959 - Chicago (Estados Unidos)

IV - 1963 - San Pablo (Brasil)

V - 1967 - Winnipeg (Canadá)

VI - 1971 - Cali (Colombia)

VII - 1975 - Ciudad de México (México)

VIII - 1979 - San Juan (Puerto Rico)

IX - 1983 - Caracas (Venezuela)

X - 1987 - Indianápolis (Estados Unidos)

XI - 1991 - La Habana (Cuba)

XII - 1995 - Mar del Plata (Argentina)

XIII - 1999 - Winnipeg (Canadá)

XIV - 2003 - Santo Domingo (República Dominicana)

XV - 2007 - Río de Janeiro (Brasil)

XVI - 2011 - Guadalajara (México)

XVII - 2015 - Toronto (Canadá)

XVIII - 2019 - Lima (Perú)

XIX - 2023 - Santiago (Chile)

XX - 2027 - Lima (Perú)

XXI - 2031 - Asunción (Paraguay)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

22/3 al 4/4 - IV Juegos Suramericanos de la Juventud (Ciudad de Panamá, Panamá)

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Rosario, Rafaela y Santa Fe, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Abril o septiembre - III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)