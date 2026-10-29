Arrancaron los I Juegos Argentinos Urbanos, con presencia bahiense de jerarquía

Mauro Gustavo Giovannini Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

Organizados por el Comité Olímpico Argentino, se pusieron en marcha este miércoles los I Juegos Argentinos Urbanos, una nueva experiencia deportiva que reúne nueve disciplinas y atletas de todos el país.

El evento se llevará a cabo hasta el sábado en el predio municipal de la ciudad Malvinas Argentinas y contará con presencia bahiense ya que en BMX Freestyle participará Agustina Roth.

Para quien fuera oro olímpico de la juventud en Buenos Aires 2018 y bronce panamericano en Lima 2019 (también acudió a los Juegos Suramericanos Asunción 2022) significará el regreso a las grandes competencias luego de casi dos años.

"Es bastante importante porque apareció de vuelta un evento con todo pago, hospedaje, viaje, comida, estar en una sede todos juntos, con normas de convivencia... La verdad que es importantísimo", señaló Agus.

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La última oportunidad grande a la que Roth pudo asistir —con muchos recursos propios— fue en 2024, en Chile, al Panamericano disputado en el Estadio Nacional de Santiago, cuando tras recuperarse de una caída, la bahiense logró meterse en la final femenina.

"Me pone contenta ser la elegida para representar a la Provincia así que intentaré dejar todo en estos días para poder llevar una medalla a casa. Además, es la primera edición de unos Juegos Urbanos, lo que significa que ojalá se sigan haciendo más con el paso de los años", agregó la joven de 25 años.

La bahiense comenzará a competir este jueves, con la etapa clasificatoria, mientras que la final está prevista para el sábado a la mañana. La delegación de Buenos Aires está integrada por un total de 38 deportistas.

"Estos primeros Juegos que se hacen en Argentina, en Sudamérica y en toda la región, se organizan aquí en Malvinas Argentinas por una firme decisión del intendente, del diputado y de todo el equipo de acompañar este sueño. El deporte no solo permite competir y desarrollarse, sino que permite generar amistad, lograr la excelencia, inspirar respeto y camaradería entre todos los que lo practican", indicó el presidente del COA, Mario Moccia.

Las disciplinas de los JAUR, para la categoría de más de 18 años, son: skateboarding, breaking, escalada, básquet 3x3, roller freestyle, ajedrez, parkour, BMX freestyle y baseball 5.

Además de las competencias deportivas, los espectadores y participantes podrán disfrutar durante las diferentes jornadas de shows en vivo, batallas de freestyle, espacios de grafitis, food trucks, actividades al aire libre.