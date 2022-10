Agustina Roth: "Me hubiera gustado subir al podio, pero me quedé con las ganas"

Por Mauro Giovannini / Especial desde Asunción

Bronca. Tristeza. Desazón. También orgullo. Mucha tranquilidad.

Todo eso sintió Agustina Roth apenas el jurado dictaminó su sexta posición en el BMX Freestyle de los XII Juegos Suramericanos que se desarrollan en Asunción del Paraguay.

La rider bahiense tenía expectativas de avanzar a la final y allí, luchar por una medalla como sucedió en Buenos Aires 2018 y en Lima 2019. No era candidata natural, pero bien pudo subir un par de posiciones.

"Me quedé con muchas ganas de sacar algún que otro truco. Me había guardado un par de cosas para la final, pero no se llegó", le dijo a La Nueva. en la zona de atención a la prensa, junto al park que se construyó de cero en el Comité Olímpico Paraguayo.

"No sabemos qué estaban buscando los jueces y me la jugué con trucos fuertes en lugares amplios, a hacer transfers bastante grandes, y se ve que eso no bastó para entrar a la final", comentó.

Agustina salió en tercer orden, detrás de la local Patricia Marín (acabó en la última colocación) y la gran aspirante al oro, la chilena Macarena Pérez.

"Iba tranquila, con el style que a mi me gusta y que suponía que a los jueces les iba a gustar también para sumar los puntos suficientes", añadió Roth.

En la primera salida sumo 61,00 puntos y quedó relegada. No obstante, se superó a si misma en la segunda por lo que ella y todo el plantel argentino que alentó constantemente, esperaban una puntuación muy superior. Los 62,00 no fueron suficientes para convertirse en finalista.

"No sé que estaban buscando; yo mejoré la pasada anterior para ver si podía perfeccionarlo y sumar un poco más de puntos, pero ni siquiera eso —explicó—. En la primera pasada bajé un pie y pensé que por eso me sacaron puntos, pero en la segunda no bajé nada, hice todo perfecto y terminé prácticamente con el mismo puntaje".

La misionera Analía Zacarías corrió el mismo destino y no clasificó, al finalizar en la quinta posición con 71,33 y 69,00 en las dos pasadas.

Pérez se adjudicó la medalla dorada más tarde, con 75,33. La escoltaron la colombiana Queen Villegas (plata, con 72,66), la venezolana Katherine Diaz (bronce, 71,00) y en la cuarta colocación terminó la colombiana Lizsurley Villegas (69,00), melliza de Queen.

"Siempre me pone feliz representar a la Argentina de la mejor manera, dejándolo todo. Me hubiera gustado haber estado en el podio, pero me quedé con las ganas", completó Roth.