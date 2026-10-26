Como Lange y Carranza, Catalina Turienzo está nominada a mejor regatista del mundo por la World Sailing

Mauro Gustavo Giovannini Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

"¡Es una locura poder representar a la Argentina en estos premios!".

Así, sin más, la bahiense Catalina Turienzo se enorgullecía al conocer que se encuentra nominada a mejor regatista joven del mundo en la habitual gala que organiza anualmente la World Sailing, la federación internacional de vela.

"Cada uno de los finalistas impresionó al jurado con sus logros durante el último año", manifestaron desde la organización.

Los galardones de esta edición se darán a conocer en una ceremonia en directo que tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre en Qingdao, China.

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La votación ya comenzó y todos están invitados a participar en la elección ya que el voto del público representará el 50 % de la decisión final, mientras que el otro 50 % corresponderá al criterio de un panel de jueces expertos de World Sailing.

El reconocimiento solo recayó en tres argentinos a lo largo de la historia: además de Cata, que ya había sido nominada en 2024, tuvieron el honor Cecilia Carranza y Santiago Lange, los campeones olímpicos en Nacra 17 de Río 2016.

No obstante, aquella premiación tuvo una particularidad: Lange lo ganó como mejor navegante varón del mundo y a Carranza la superó la dupla británica de 470 (también oro en Río), aunque conocidos los resultados, Santiago llamó a Cecilia para compartir el premio.

"Si me hubiesen dicho a los 7 años que íbamos a llegar hasta acá, me hubiese costado creerlo. Gracias al kite, que me dio tantas alegrías, enseñanzas y oportunidades. Y gracias Argentina por darme fuerza. Hicimos historia clasificando al kite argentino a los Juegos Olímpicos y seguimos con humildad y más ganas que nunca de seguir para adelante", señaló Cata, una de las mejores exponentes del mundo en Fórmula Kite.

"Eternamente agradecida con mi familia y toda la gente que me acompañó durante el camino y sigue empujando conmigo. ¡Vamos por más! Muy agradecida por la oportunidad", agregó la bahiense.

Para acompañar a Cata, quienes lo deseen podrán elegirla en la siguiente web, previo registro gratuito. Hay tiempo hasta el lunes 2 de noviembre a las 9 de la mañana de nuestro país.

Finalistas de los premios 2026

Regatista femenina del año

Paula Barceló y María Cantero - 49erfx (España)

Maria Giubilei - Nacra 17 (Italia)

Lauriane Nolot - Fórmula Kite (Francia)

Charlotte Rose - Ilca 6 (Estados Unidos)

Regatista masculino del año

Thomas Coville - Offshore (Francia)

Max Maeder - Fórmula Kite (Singapur)

Luuc van Opzeeland - iQfoil (Países Bajos)

Matt Wearn - Ilca 7 (Australia)

Regatista joven femenina del año

Medea Falcioni - iQfoil(Italia)

Vaina Picot - Fórmula Wing (Francia)

Catalina Turienzo - Fórmula Kite (Argentina)

Tamar Steinberg - iQfoil (Israel)

Regatista joven masculino del año

Manuel Bragança - Optimist (Brasil)

Paul Loiseau - Offshore (Francia)

Gian Andrea Stragiotti - Fóirmula Kite (Suiza)

Federico Pilloni - iQfoil (Italia)

Una temporada espectacular

Cata comenzó el año en Fortaleza, Brasil, con un bloque de entrenamientos y el Test Event para el Mundial de vela —logró la medalla de plata— que será ahí mismo, en enero próximo.

Luego se trasladó a México para continuar con los entrenamientos hasta el inicio del Sailign Grand Slam.

El mismo comenzó con el 55º Trofeo Princesa Sofía en Mallorca, España, donde alcanzó la Medal Race y la séptima colocación.

A continuación, Cata obtuvo el que para ella fue "el mejor resultado de mi vida", al finalizar en la segunda posición en la Semana Olímpica Francesa, en Hyères, solo por detrás de la medallista olímpica y local Lauriane Nolot.

Para comenzar mayo, Turienzo se trasladó a Portugal a disputar el Mundial en Viana do Costelo, ganando una regata y finalizando en la 13° posición.

El siguiente bloque de entrenamientos comenzó en Weymouth, Inglaterra, como paso previo al Europeo U21.

Ya en Gizzería, Italia, tuvo una descatadísima actuación, quedándose con el título al imponerse en las 14 regatas.

En julio, Cata edificó una notable gesta deportiva al obtener la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027 en Fórmula Kite pese a soportar fiebre y jet lag.

La bahiense alcanzó el 11° lugar en la última parada del Grand Slam del año: las Regatas de Clases Olímpicas de Long Beach, la misma sede que dentro de dos años albergará los Juegos Olímpicos. Pero además de su posición general, fue la segunda mejor de América, logrando entonces meterse en sus segundos Panamericanos tras ser medallista en Santiago 2023.

Mientras que en agosto, la bahiense afrontó de manera espectacular el Mundial Juvenil de Fórmula Kite en Urla, Turquía, consagrándose campeona del mundo juvenil por cuarta vez.

La regatista local se alzó con el título al quedarse con la Medal Series luego de una estupenda fase clasificatoria, logrando imponerse en 15 de las 16 mangas.

Para la bahiense, de 20 años y entrenada por Federico Aguilar, significó su cuarto título juvenil, tras haberse consagrado en Gizzería (U21, 2024), Riva del Garda (U19, 2024) y Azores (U21, 2025).

En este momento, quien fuera medallista panamericana en Santiago 2023 y representante olímpica en París 2024, se ubica 13° del mundo con 455 puntos. Aunque durante la temporada había alcanzado su mejor posición histórica en el ranking, siendo 7º.

Por encima tiene a una sola americana, la estadounidense Daniela Moroz (8va. con 580), quien se consagrara cinco veces campeona del mundo.

El top 3 estaba compuesto por la francesa Lauriane Nolot (788), la neerlandeda Jessie Kampman (776) y la suiza Elena Lengwiler (686).