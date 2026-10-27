Se reprogramó la última fecha de la LBB Oro y la final de la LBB Bronce está condicionada por la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Se decidió en la Asociación Bahiense de Básquetbol pasar al lunes 2 la última fecha de la segunda parte correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro.

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En tanto, el play-in 7º-8º y 9-10º se jugará el jueves 5, mientras que el partido para determinar el último clasificado irá el lunes 9, comenzando los cuartos de final el jueves 12.

La decisión de modificar el día (habitualmente se juega el jueves y el miércoles va un adelantado) se tomó considerando la participación de Mauro Richotti, DT de Pacífico, al frente del seleccionado bahiense U17 que disputará el Provincial de Mar del Plata, desde el jueves y hasta el domingo.

En consecuencia, como al mismo tiempo hay 11 posiciones por definir (entre 12 participantes), la programación irá unificada el lunes, conteniendo los partidos Villa Mitre-Estrella, Napostá-Estudiantes, Pacífico-Bahiense del Norte, Pueyrredón-Liniers, Barrio Hospital-Olimpo y L.N. Alem-Independiente.

Bajando un escalón

En cuanto a la definición del segundo tramo de la LBB Bronce, serie al mejor de cinco entre Pellegrini y Caza y Pesca Huracán Médanos, hoy se realizará una reunión en la ABB con la dirigencia de ambas instituciones.

Altense será la cancha donde oficiará de local el equipo puntaltense y Estudiantes es la elegida por los medanenses, en ambos casos, como en la primera parte.

Respecto de la fecha de iniciación, la misma está supeditada a la clasificación o no de Altense a las semifinales de la LBB Plata, lo cual se define esta noche cuando reciba a Ateneo.

La otra serie semifinal de la LBB Plata entre San Lorenzo y el rival que conocerá hoy comenzará el viernes, no así 9 de Julio, que ese día tendrá al entrenador Julián Turcato dirigiendo a Unión Bahía por la Liga Nacional Femenina.

En consecuencia, en caso de ser Altense el clasificado, recibiría a 9 de Julio el domingo en el primer partido de la serie semifinal de la LBB Plata, y la final de la LBB Bronce entre Pellegrini y Caza y Pesca debería retrasarse para el miércoles.

Todo quedará definido hoy en la ABB.