Reválida: qué tiene que pasar para que haya clásico entre Olimpo y Villa Mitre en cuartos de final

Olimpo y Villa Mitre definirán el fin de semana sus llaves de octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A, conducentes al segundo ascenso a la Primera Nacional.

Ambos avanzarán de fase en caso de empatar -o ganar, claro- en sus partidos revancha.

El aurinegro viene de igualar sin goles ante Gimnasia de Concepción del Uruguay y por la ventaja deportiva le alcanzaría con al menos otro empate, ahora en el Roberto Carminatti, el sábado a las 19.

Mientras que el tricolor venció como local a Douglas Haig (por 1 a 0), y en caso de al menos empatar en Pergamino también estará en cuartos de final.

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Ahora, ¿qué tiene que suceder para que los equipos bahienses crucen en la siguiente instancia?

Teniendo en cuenta que las llaves se reordenarán en relación a los equipos que clasifiquen, para que haya clásico la variante más clara es que continúen en carrera Alvarado (el mejor clasificado de esta fase) y sólo dos de estos tres equipos: Boca Unidos de Corrientes, Juventud Antoniana de Salta o Sarmiento de La Banda.

En primera instancia, el equipo marplatense venció a Sportivo Las Parejas en la ida como visitante por 1 a 0.

Además, Antoniana derrotó como local a Sol de América de Formosa por 3 a 0.

Sarmiento, en tanto, le ganó en su cancha a Atenas de Río Cuarto, también por 3 a 0.

Mientras que Boca Unidos deberá esperar la resolución, tras suspenderse el partido por pirotecnia ante Gimnasia de Chivilcoy, a los 39 minutos en Corrientes.

La otra posibilidad, algo menos probable, es que Las Parejas de vuelta la serie ante Alvarado y avancen todos los equipos que tienen ventaja deportiva, menos -lógicamente- Villa Mitre.

En caso de que se de algunas de estas variantes y en cuartos de final haya clásico entre Olimpo y Villa Mitre, el mismo comenzaría en El Fortín y se definiría en el Roberto Carminatti con ventaja deportiva para el aurinegro.