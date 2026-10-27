Reválida: qué tiene que pasar para que haya clásico entre Olimpo y Villa Mitre en cuartos de final
A los equipos bahienses les alcanza con empatar para avanzar de fase.
Olimpo y Villa Mitre definirán el fin de semana sus llaves de octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A, conducentes al segundo ascenso a la Primera Nacional.
Ambos avanzarán de fase en caso de empatar -o ganar, claro- en sus partidos revancha.
El aurinegro viene de igualar sin goles ante Gimnasia de Concepción del Uruguay y por la ventaja deportiva le alcanzaría con al menos otro empate, ahora en el Roberto Carminatti, el sábado a las 19.
Mientras que el tricolor venció como local a Douglas Haig (por 1 a 0), y en caso de al menos empatar en Pergamino también estará en cuartos de final.
Ahora, ¿qué tiene que suceder para que los equipos bahienses crucen en la siguiente instancia?
Teniendo en cuenta que las llaves se reordenarán en relación a los equipos que clasifiquen, para que haya clásico la variante más clara es que continúen en carrera Alvarado (el mejor clasificado de esta fase) y sólo dos de estos tres equipos: Boca Unidos de Corrientes, Juventud Antoniana de Salta o Sarmiento de La Banda.
En primera instancia, el equipo marplatense venció a Sportivo Las Parejas en la ida como visitante por 1 a 0.
Además, Antoniana derrotó como local a Sol de América de Formosa por 3 a 0.
Sarmiento, en tanto, le ganó en su cancha a Atenas de Río Cuarto, también por 3 a 0.
Mientras que Boca Unidos deberá esperar la resolución, tras suspenderse el partido por pirotecnia ante Gimnasia de Chivilcoy, a los 39 minutos en Corrientes.
La otra posibilidad, algo menos probable, es que Las Parejas de vuelta la serie ante Alvarado y avancen todos los equipos que tienen ventaja deportiva, menos -lógicamente- Villa Mitre.
En caso de que se de algunas de estas variantes y en cuartos de final haya clásico entre Olimpo y Villa Mitre, el mismo comenzaría en El Fortín y se definiría en el Roberto Carminatti con ventaja deportiva para el aurinegro.