Llega a Bahía Sandra Rossi, la médica deportóloga del histórico ciclo de Gallardo en River

La médica Sandra Rossi, parte del equipo de trabajo de Marcelo Gallardo durante su histórico proceso en River Plate, brindará una charla en nuestra ciudad el miércoles.

La especialista en medicina del deporte, Neurociencia del Alto Rendimiento Deportivo y fundadora y directora del primer laboratorio de neurociencia aplicada al deporte en el CeNarD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), será parte de la experiencia de Fundación OSDE.

La misma se realizará en el Dow Center, contará con distintas actividades y será con entrada libre y gratuita, aunque con cupos limitados.

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Aquellos que quieran formar parte deberán completar el siguiente formulario (click acá).

La charla de Rossi se dará en diálogo con la periodista Luciana Rubinska y se realizará a partir de las 19.

El eje central de la presentación será "cómo entrenar la atención, gestionar la presión y cuidar el cuerpo y la mente en la alta exigencia del día a día".

Mientras que el resto de la jornada prevé el siguiente cronograma:

De 16 a 19: "15 minutos para cuidar tu salud".

Circuito preventivo breve a cargo de profesionales médicos, que incluye controles métricos (presión arterial, glucemia y peso), entrevista sobre hábitos de vida y asesoramiento médico personalizado.

De 16 a 19: Aproximación a la RCP

Demostraciones y prácticas cortas e individuales en maniobras de reanimación cardiopulmonar (podés sumarte en cualquier momento dentro de ese horario).

De 16 a 19: Taller de arte: retratos estampados.

Una propuesta artística y participativa para experimentar, abierta a todo público.

De 17 a 18: "Primera Ayuda Psicológica".

Herramientas prácticas para la contención y el acompañamiento en situaciones de crisis.

Desde las 19: "Mente, hábitos y desafíos", Sandra Rossi en diálogo con Luciana Rubinska.

Cómo entrenar la atención, gestionar la presión y cuidar el cuerpo y la mente en la alta exigencia del día a día.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas a toda la comunidad, según informaron desde la organización.

Además, no es necesario participar de todas las propuestas: podés sumarte únicamente a la que sea de tu interés o necesidad, o acercarte directamente a la charla de las 19