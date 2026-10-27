LBB Plata: con tendencias opuestas, definen las series de cuartos Altense-Ateneo y Comercial-Sportivo

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Altense (2º)-Ateneo (7º) y Comercial (4º)-Sportivo Bahiense (5º) disputan los terceros y definitivos partidos correspondientes a las series de cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Ya están clasificados San Lorenzo, que el viernes eliminó a El Nacional (2-0) y 9 de Julio, que anoche hizo lo propio frente a Argentino (2-0).

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Las series que hoy llegan a su final están 1-1, con la diferencia que entre puntaltenses se ganaron de visitantes (como en todo el torneo), mientras que el portuario y el tricolor se vencieron de locales.

Altense (1)-Ateneo (1)

Altense juega con la "ventaja" de ser local en una definición que hoy, por antecedentes, beneficia a Ateneo, considerando que en los cuatro partidos que disputaron en la temporada se ganaron de visitantes.

De todos modos, es un último partido, donde el ganador continuará en carrera y el perdedor se despedirá hasta la próxima temporada.

La paridad entre ambos fue tan notoria a lo largo de los cuatro enfrentamientos de la temporada, que los 9 puntos que estableció Altense en el último partido fueron la mayor diferencia final (contando tiempo regular). Los otros tres encuentros terminaron, en los 40 minutos, dos por uno de luz y el restante necesitó de suplementario.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Sebastián Giannino, Néstor Schernenco y Ariel Di Marco.⁩

Novedades: en el local está descartado Zanabria baja, quien sufrió fractura de cúbito en el último partido. En el visitante el plantel llega completo.

Historial

Ganó Altense: 67-66 Visita

Ganó Ateneo: 75-65 (61-61) Visita

(*) Ganó Ateneo: 58-57 Visita

(*) Ganó: Altense: 68-59 Visita

(*) Serie actual.

Comercial (1)-Sportivo (1)

A Comercial y Sportivo Bahiense nuevamente, como en el primer tramo, les toca eliminarse.

La vez anterior fue en semifinales y tenía la ventaja el tricolor, que comenzó perdiendo de local y lo dio vuelta en los dos siguientes.

En esta oportunidad, el portuario nuevamente comenzó ganando, aunque de local, y perdió de visita el segundo. Es decir, que ambos defendieron su localía.

En los partidos entre ambos, Comercial consiguió dos victorias superando los 80 puntos y Sportivo logró cinco sin llegar a los 80.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Arcas y Alejandro⁩ Ramallo.

Novedades: en el portuario están todos a disposición, lo mismo que en el tricolor.

Historial

Ganó Sportivo: 66-59 Local

Ganó Sportivo: 75-73 Visita

Ganó Comercial: 81-69 Visita

Ganó Sportivo: 76-58 Visita

Ganó Sportivo: 75-65 Local

(*) Ganó Comercial: 84-61 Local

(*) Ganó Sportivo: 79-72 Local

(*) Serie actual.